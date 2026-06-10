TV
Radio
E-Paper
Stars

oe24-Talk

Ehekrise? Artur & Kristina Worseg sprechen Klartext!

Nathalie Martens
von
Artur und Kristina Worseg
© Andreas Tischler / Vienna Press
OE24 auf Google bevorzugen

In der Wiener Society wird ja bekanntlich leidenschaftlich gerne getratscht – und in den letzten Wochen stand das Beziehungsbarometer im Hause Worseg laut Gerüchteküche bedenklich auf Sturm. Das Tuschel-Thema auf den Society-Parketts: Wo war eigentlich der Ehering von Promi-Beauty-Doc Artur Worseg geblieben? Und warum sah man den Schönheitschirurgen in letzter Zeit auffallend oft als Solisten auf den Events der Stadt herumturnen? Die Unkenrufe orteten bereits die nächste kapitale Ehekrise.

Doch beim jüngsten Society-Pflichttermin, der Geburtstagsfeier von Christina "Mausi" Lugner im altehrwürdigen Strandcafé an der Alten Donau, folgte nun der koordinierte Gegenschlag gegen die Gerüchteküche. Die Worsegs rückten als geschlossene Einheit an – und machten mit den Spekulationen kurzen Prozess.

Auch interessant

"Blunzn!": Straßer wegen Wienerisch-Bashing beschimpft

VIPs eröffnen Buffet: Mausi Lugner rastet aus!

Buffy-Star Anthony Head ist gestorben

Bodyshaming: Beatrice Egli packt im Fernsehen aus

Madonna versext New York und die Charts

"Artur, zeig einmal, wo du deinen Ring hast"

Beim Lokalaugenschein von oe24 ging Gattin Kristina, im Zivilberuf renommierte Wiener Zahnärztin, sofort in die Offensive und dementierte das vermeintliche Ehe-Aus vehement. Um die Wogen endgültig zu glätten, bat sie ihren Gatten kurzerhand um den ultimativen Liebesbeweis: "Artur, zeig einmal, wo du deinen Ring hast."

Der Ertappte fackelte nicht lange und angelte eine Kette unter seinem Hemd hervor, an der das gute Stück sicher und nah am Herzen verwahrt war. Ein modisches Statement statt eines Beziehungs-Aus, wenn man so will. "Das ist der Status quo. Es ist alles in Ordnung", ließen die beiden sichtlich amüsiert wissen.

Neid oder Bosheit?

Woher der giftige Tratsch überhaupt kam? Da hat das Ehepaar eine ganz eigene Vermutung. Es sei schon auffällig, dass die Spekulationen um ihren Beziehungsstatus immer genau dann wie Schwammerl aus dem Boden schießen, wenn ganz bestimmte Personen im Raum sind. Ob dahinter schierer Neid oder doch klassische Wiener Boshaftigkeit steckt, ließen die beiden zwar offen – der Seitenhieb saß aber trotzdem.

Dass die zwei so schnell nichts auseinanderbringt, zeigt ohnehin der Alltag. Das Paar hat nicht nur zwei gemeinsame Kinder, sondern teilt sich auch die absolute Top-Adresse der Wiener Innenstadt: Während Kristina ihre Zahnarztpraxis am Graben betreibt, ordiniert Artur im selben Haus als Beauty-Doc. Man läuft sich also nicht nur privat, sondern auch beruflich ständig über den Weg.

Die schönsten Bilder vom Lugner-Geburtstag

1 / 4

Jacqueline und Leo Lugner

Jacqueline und Leo Lugner

© oe24

Mausi Lugner mit Mama und Jazz Gitti

Mausi Lugner mit Mama und Jazz Gitti

© Andreas Tischler / Vienna Press

Ulrike Kriegler und Peter Stöger

Ulrike Kriegler und Peter Stöger

© Andreas Tischler / Vienna Press

Bleibt der Wiener Schickeria wohl nur zu wünschen, dass nach diesem filmreifen Ring-Auftritt an der Alten Donau die Gerüchte nun endlich verstummen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Seiler & Speer singen über Kokain, "dunkle Gassn" und Claudia Stöckl

VIPs eröffnen Buffet: Mausi Lugner rastet aus!

Wirbel: Freddy Quinn (94) für tot erklärt

Paris Worseg startet mit Streetwear und Shades durch

Mausi Lugner: Frisches Botox-Pickerl für ewige 29!

Ö3-Star Hansa trauert um seinen Vater

Kern-Liebe Verena Altenberger strahlt bei Filmpreis-Dinner

Mausi über Leo Lugner: "Hätte ihn mir gekrallt"

Ehekrise? Artur & Kristina Worseg sprechen Klartext!

"Tutto Gas": Hotte Austro-Polizei & Skischuh-Saufen