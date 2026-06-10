Ehekrise? Artur & Kristina Worseg sprechen Klartext!

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In der Wiener Society wird ja bekanntlich leidenschaftlich gerne getratscht – und in den letzten Wochen stand das Beziehungsbarometer im Hause Worseg laut Gerüchteküche bedenklich auf Sturm. Das Tuschel-Thema auf den Society-Parketts: Wo war eigentlich der Ehering von Promi-Beauty-Doc Artur Worseg geblieben? Und warum sah man den Schönheitschirurgen in letzter Zeit auffallend oft als Solisten auf den Events der Stadt herumturnen? Die Unkenrufe orteten bereits die nächste kapitale Ehekrise.

Doch beim jüngsten Society-Pflichttermin, der Geburtstagsfeier von Christina "Mausi" Lugner im altehrwürdigen Strandcafé an der Alten Donau, folgte nun der koordinierte Gegenschlag gegen die Gerüchteküche. Die Worsegs rückten als geschlossene Einheit an – und machten mit den Spekulationen kurzen Prozess.

"Artur, zeig einmal, wo du deinen Ring hast"

Beim Lokalaugenschein von oe24 ging Gattin Kristina, im Zivilberuf renommierte Wiener Zahnärztin, sofort in die Offensive und dementierte das vermeintliche Ehe-Aus vehement. Um die Wogen endgültig zu glätten, bat sie ihren Gatten kurzerhand um den ultimativen Liebesbeweis: "Artur, zeig einmal, wo du deinen Ring hast."

Der Ertappte fackelte nicht lange und angelte eine Kette unter seinem Hemd hervor, an der das gute Stück sicher und nah am Herzen verwahrt war. Ein modisches Statement statt eines Beziehungs-Aus, wenn man so will. "Das ist der Status quo. Es ist alles in Ordnung", ließen die beiden sichtlich amüsiert wissen.

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Neid oder Bosheit?

Woher der giftige Tratsch überhaupt kam? Da hat das Ehepaar eine ganz eigene Vermutung. Es sei schon auffällig, dass die Spekulationen um ihren Beziehungsstatus immer genau dann wie Schwammerl aus dem Boden schießen, wenn ganz bestimmte Personen im Raum sind. Ob dahinter schierer Neid oder doch klassische Wiener Boshaftigkeit steckt, ließen die beiden zwar offen – der Seitenhieb saß aber trotzdem.

Dass die zwei so schnell nichts auseinanderbringt, zeigt ohnehin der Alltag. Das Paar hat nicht nur zwei gemeinsame Kinder, sondern teilt sich auch die absolute Top-Adresse der Wiener Innenstadt: Während Kristina ihre Zahnarztpraxis am Graben betreibt, ordiniert Artur im selben Haus als Beauty-Doc. Man läuft sich also nicht nur privat, sondern auch beruflich ständig über den Weg.

Die schönsten Bilder vom Lugner-Geburtstag 1 / 4 Jacqueline und Leo Lugner © oe24 Mausi Lugner mit Mama und Jazz Gitti © Andreas Tischler / Vienna Press Ulrike Kriegler und Peter Stöger © Andreas Tischler / Vienna Press

Bleibt der Wiener Schickeria wohl nur zu wünschen, dass nach diesem filmreifen Ring-Auftritt an der Alten Donau die Gerüchte nun endlich verstummen.