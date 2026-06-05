Bodyshaming: Beatrice Egli packt im Fernsehen aus

Schlagerstar Beatrice Egli spricht offen über ihren Umgang mit Hasskommentaren. Im TV stellt die Schweizerin klar, warum Diäten für sie kein Thema sind und wohin ihre Karriere führen soll.

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Seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 sieht sich die Schweizerin immer wieder mit Hasskommentaren konfrontiert. Für Beatrice Egli ist der Umgang mit den Anfeindungen ein ständiger Prozess. Im ZDF-Frühstücksmagazin "Volle Kanne" erklärte sie, dass man andere Menschen zwar nicht ändern könne, aber die eigene Einstellung. Wichtig sei die Frage, warum einen die Kommentare treffen und was man ändern kann, um immun zu werden. Eine enorme Stütze war dabei stets ihre Familie, die gut auf sie aufgepasst und sie bestärkt hat.

Stolz auf gesunden Körper

Radikale Diäten oder die gehypte Abnehmspritze kamen für die Sängerin nie infrage. Gegenüber Moderator Florian Weiss stellte Egli klar, dass sie in einem gesunden Körper lebt, den sie aufrichtig wertschätzt. Das bedeutet für sie, ein gesundes Bewusstsein für gutes Essen zu entwickeln und sich nach schlechten Tagen nicht selbst abzustrafen. Trotzdem zeigt sie volles Verständnis für Menschen, die solche Hilfsmittel nutzen, da das eigene Wohlbefinden an erster Stelle stehen müsse.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli © Getty Images

Keine Pläne für ESC

Auch über ihre berufliche Zukunft wurde gesprochen. Ein Zuschauer wollte wissen, ob ein Auftritt beim Eurovision Song Contest eine Option sei. Während sie früher "Niemals" gesagt hätte, ist sie heute vorsichtiger. Aktuell kann sie sich eine Teilnahme beim Grand Prix jedoch nicht vorstellen, da sie großen Respekt vor der Bewertung durch die ganze Welt hat. Zudem bemängelte sie den oft fehlenden Support aus dem eigenen Land. Stattdessen zieht es sie in eine ganz andere Richtung: Sie äußerte den klaren Wunsch, Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff" zu besuchen, und bat den Sender am Ende direkt um eine Einladung.