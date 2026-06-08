VIPs eröffnen Buffet: Mausi Lugner rastet aus!

Christina Lugner feierte mit prominenten Wegbegleitern ihren Geburtstag, doch diese wussten sich nicht richtig zu benehmen.

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Wenn Christina "Mausi" Lugner zu ihrem traditionellen "29. Geburtstag" lädt, ist das Wiener Strandcafé an der Alten Donau normalerweise ein Ort für Champagner, Society-Talk und ewige Jugend. Doch in diesem Jahr mussten die Manieren der Wiener Prominenz kurzzeitig an der Garderobe abgegeben werden – denn beim Essen verstanden die VIPs absolut keinen Spaß.

"Finger weg!" – Mausi rügt Worseg & Co

Die Stimmung war glänzend, die Gästeliste lang und der Hunger offenbar riesig. Noch bevor das Buffet offiziell für eröffnet erklärt werden konnte, brachen alle Dämme. Angeführt von zwei besonders hungrigen Society-Größen stürzte sich die Prominenz auf die kulinarischen Köstlichkeiten: Promi-Chirurg Artur Worseg und Austropop-Urgestein Jazz Gitti sicherten sich die vordersten Plätze im Kampf um die besten Happen und fackelten nicht lange.

Das Geburtstagskind, das die Situation sofort überblickte, fackelte allerdings auch nicht lange. Mausi Lugner griff entschlossen zum Mikrofon und brüllte sichtlich fassungslos über die Terrasse: "Stopp! Stopp! Das Buffet ist noch nicht eröffnet. Finger weg!"

Ein herrlicher Moment echter Wiener Society-Anarchie, der das Eis endgültig brach. Am Ende durften dann natürlich alle ran, und die anfängliche Aufregung wurde zwischen Spareribs und Bier elegant weggelächelt.

Artur und Kristina Worseg © Andreas Tischler / Vienna Press

Botox-Pickerl und Haftcreme-Influencerin

Nachdem die Buffet-Ordnung wiederhergestellt war und Jazz Gitti schließlich stimmgewaltig Gas gab, zeigte sich Mausi im Talk gewohnt angriffslustig und voller Humor. Dass für den ewigen "29er" auch ein bisserl nachgeholfen werden muss, daraus macht sie kein Geheimnis. Den TÜV für den Abend gab es direkt von Buffet-Sünder Artur Worseg: Sie habe sich erst kurz vor der Party beim Schönheitschirurgen die "29er-Überprüfungsplakette ohne Beanstandung, dafür mit mehr Botox" abgeholt. Das Pickerl sitzt, die Stirn hält.

Auch für die ferne Zukunft hat die Jubilarin bereits einen streng kalkulierten Businessplan:

Bis zum 100. Geburtstag: Weiterhin als 29-jährige Society-Mausi die Events unsicher machen.

Ab dem 101. Geburtstag: Karrierewechsel zur Influencerin für Seniorenbedarf. "Dann sattel ich auf Kukident um, damit ich wenigstens mit den Dritten werfen kann", scherzte Lugner.

Jazz Gitti © Andreas Tischler / Vienna Press

Ein Abend voller Schmäh, Botox und einem Buffet-Krimi, den das Strandcafé so schnell wohl nicht vergessen wird.