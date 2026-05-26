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Mausi Lugner feiert mit Freunden in Lignano. 
© privat

Umtriebig

Mausi Lugner: Champagner- und Yacht-Partymarathon in Lignano

26.05.26, 10:30
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Die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters verbrachte die Pfingsttage mit Champagner und Yacht-Ausflügen, wie sie im Gespräch mit oe24 erzählt.

Nach einer Phase der ungewohnten Abstinenz schlägt Christina „Mausi“ Lugner wieder voll auf Schiene ein. Erst vor kurzem zog die Baumeister-Ex auf Teneriffa die Reißleine und versuchte es tatsächlich einmal vier Wochen lang komplett ohne Alkohol. Das ernüchternde Fazit des Experiments: Besser ging es ihr durch den Verzicht auch nicht unbedingt. Grund genug, das verlängerte Pfingstwochenende wieder genau so zu zelebrieren, wie man es von ihr gewohnt ist.

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La Dolce Vita!

Aus ihrer selbst ernannten „Dritt-Heimat“ Lignano meldete sich die Jetset-Lady jetzt lautstark und farbenfroh bei zurück. Mit einem auffälligen, pinken Cowboy-Hut am Kopf machte Mausi unmissverständlich klar, dass die Zeit der kulinarischen Zurückhaltung endgültig vorbei ist. An der Adria wird wieder ordentlich Gas gegeben. Ihr sportliches Urlaubsresümee fällt dementsprechend gewohnt extravagant aus: „Italien ist immer ein Party-Marathon mit Champagner, Yacht-Ausflügen und herrlichem Essen. La Dolce Vita!“ 

Mausi Lugner feiert mit Freunden in Lignano. 

Mausi Lugner feiert mit Freunden in Lignano. 

© privat

Nach dem trockenen Monat auf den Kanaren scheint das italienische Lebensgefühl inklusive prickelnder Erfrischung auf der Yacht genau die Medizin zu sein, die Mausi für eine gelungene Auszeit gebraucht hat. Auf ein neues, feucht-fröhliches Kapitel! Die Fans hoffen, Lugner auch bald wieder auf einem Event in Wien anzutreffen. Mittlerweile verbringt die Party-Maus mehr Zeit im Ausland, als in der Heimat. Es sei ihr aber vergönnt.

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