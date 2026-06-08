"Blunzn!": Straßer wegen Wienerisch-Bashing beschimpft

Die Schauspielerin ist Ziel einer heftigen Attacke.

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Ein scheinbar harmloses Wort brachte das Fass so mancher Internet-Trolle zum Überlaufen...

Gaugau-Gate

In einem Interview für die ORF-Sendung Seitenblicke wurde Schauspielerin Katharina Straßer gebeten, ein Beispiel für Dialekt zu geben, das sie witzig findet. Sie erklärte, dass ihr neuer Partner, der Wiener sei, gerne "Gaugau" sage - Wienerisch für Kakao.

Hass im Netz

Auch ihre Kinder fänden diesen Ausdruck witzig, so Straßer. Sie selbst sei als nicht gebürtige Wienerin "noch nicht so weit" diesen Ausdruck zu verwenden. Soweit so harmlos, doch das gilt nicht für den Hass im Netz, der damit geschürt wurde. Unter einem Ausschnitt des Interviews wurde es tief - viele Kommentare bezogen sich auf Straßer Aussehen und waren Beschimpfungen. "Blunzn", "Tussi" und noch viel mehr war dabei. Manche allerdings weisen nur darauf hin, dass Dialekte eben seh unterschiedlich seien.

"Das geht so nicht!"

Die Schauspielerin meldete sich dann in einem Video zu Wort, sie könne den Hass einfach nicht verstehen. "Ich muss wirklich sagen, Leute, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung! Ich kann das schon vertragen, mit mir kann man das machen, aber das geht nicht", so die Schauspielerin im Clip.

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Mache mir Sorgen

Sie könne ganz und gar nicht verstehen, wie eine kleine Aussage solche Wellen schlagen konnte: "Mache mir wirklich Sorgen um die Menschheit!", so Straßer.