TV
Radio
E-Paper
Stars

Fiese Kommentare

"Blunzn!": Straßer wegen Wienerisch-Bashing beschimpft

© Instagram
Die Schauspielerin ist Ziel einer heftigen Attacke.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein scheinbar harmloses Wort brachte das Fass so mancher Internet-Trolle zum Überlaufen...

Gaugau-Gate

In einem Interview für die ORF-Sendung Seitenblicke wurde Schauspielerin Katharina Straßer gebeten, ein Beispiel für Dialekt zu geben, das sie witzig findet. Sie erklärte, dass ihr neuer Partner, der Wiener sei, gerne "Gaugau" sage - Wienerisch für Kakao.

Auch interessant

Katharina Straßer: "Ich bin wieder unter der Haube!"

"Geblutet wie Sau!": Katharina Straßer erleidet Horrorunfall

Marianne Mendt & Katharina Straßer im Interview zu "Bis auf Weiteres unsterblich"

Hass im Netz

Auch ihre Kinder fänden diesen Ausdruck witzig, so Straßer. Sie selbst sei als nicht gebürtige Wienerin "noch nicht so weit" diesen Ausdruck zu verwenden. Soweit so harmlos, doch das gilt nicht für den Hass im Netz, der damit geschürt wurde. Unter einem Ausschnitt des Interviews wurde es tief - viele Kommentare bezogen sich auf Straßer Aussehen und waren Beschimpfungen. "Blunzn", "Tussi" und noch viel mehr war dabei. Manche allerdings weisen nur darauf hin, dass Dialekte eben seh unterschiedlich seien.

"Das geht so nicht!"

Die Schauspielerin meldete sich dann in einem Video zu Wort, sie könne den Hass einfach nicht verstehen. "Ich muss wirklich sagen, Leute, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung! Ich kann das schon vertragen, mit mir kann man das machen, aber das geht nicht", so die Schauspielerin im Clip.

Mache mir Sorgen

Sie könne ganz und gar nicht verstehen, wie eine kleine Aussage solche Wellen schlagen konnte: "Mache mir wirklich Sorgen um die Menschheit!", so Straßer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kein Vorrang: Mette-Marit muss auf Lunge warten

Carmen Nebel: Klinik-Drama um Sohn Gregor

Ehefrau Silvia spricht über Lafer-Krebs

Nächster Rückschlag für ORF-Star Caro Athanasiadis

Ö3-Star Hansa trauert um seinen Vater

"Blunzn!": Straßer wegen Wienerisch-Bashing beschimpft

Promis gehen in der Therme baden

"H***nsohn": Mathea mit Ansage gegen ihren Ex

"Fernsehgarten"-Schock: Schlager-Star stürzt von Bühne

Luxus-Villa unter Wasser: Chaos bei den Geissens