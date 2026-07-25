Vom YouTube-Millionär zum Bofrost-Fahrer

Mitte der 2010er-Jahre gehörte der Österreicher Marcel Dähne als KsFreak zu den größten YouTube-Stars. Nach einer Pleite baut er sich nun ein neues Leben auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mitte der 2010er war die Hochphase der Mega-Youtuber. Machen ihnen heute Creator auf Insta, TikTok und Co. Konkurrenz, führte damals kein Weg daran vorbei. Einige der größten Kanäle im deutschsprachigen Raum kamen sogar aus Österreich – so zum Beispiel jener von Marcel Dähne. Der 32-Jährige knackte 2016 als "KsFreak" seine erste Million, wenig später die Zwei-Millionen-Follower-Marke. Ein giftgrüner Audi RS7 für rund 115.000 Euro wurde zu seinem Markenzeichen – heute ist es ein Bofrost-Lieferwagen.

Rückzug und ehrliches Geständnis

Vor fünf Jahren wurde es plötzlich ruhig, nur noch sporadisch wurden Videos hochgeladen. Vor einem Jahr dann das Geständnis: "Wir suchen einen Job weil YouTube nicht mehr läuft" – ein Video, das ironischerweise selbst nur 85.000 Aufrufe sammelte. Jetzt, zu Beginn der Woche, meldete sich "Ksfreakwhatelse" mit seinem wohl persönlichsten Video zurück: "So lebe ich heute".

Neuanfang nach der Insolvenz

Nach einem Insolvenzverfahren und Schulden im hohen sechsstelligen Bereich will er sich ein neues Leben aufbauen. Mit Verlobter und Baby ging es vor wenigen Monaten raus aus Linz und aufs Land in eine Neubauwohnung. Dort arbeitet er jetzt "einfach normal".

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Neuer Alltag mit Lieferwagen

Laut "Bild" liefert Ksfreak Lebensmittel für Bofrost aus. Vier Tage die Woche geht er diesem Job nach, einen Tag nimmt er sich für die Selbstständigkeit – also für die Produktion von Videos und Streaming. "Dann kann man immer noch gucken, ob man den Absprung noch mal schafft oder eben nicht."