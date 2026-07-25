Roxette-Drama nach Wien-Konzert

Bitterschwerer Dämpfer für Fans: Die für 2026 geplante Nordamerika-Tour von Roxette fällt komplett aus. Alle 14 geplanten Konzerte in den USA und Kanada wurden offiziell gestrichen.

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Wie der Ticketanbieter Ticketmaster bestätigt hat, werden die 14 geplanten Auftritte der Band in den USA und Kanada nicht stattfinden. Ticketinhaber erhalten bereits Bestätigungen sowie Informationen zur Rückabwicklung direkt über ihre jeweilige Vorverkaufsstelle. Für viele Fans in Nordamerika, die teilweise seit Jahrzehnten auf eine Gelegenheit gewartet haben, die Songs wieder live zu erleben, ist die Absage im wichtigen Jubiläumsjahr eine riesige Enttäuschung.

Aus für die Nordamerika-Tour

Die Konzerte mit Per Gessle, Lena Philipsson, der Band und dem gesamten Produktionsteam verstanden sich als emotionale Rückkehr auf die Bühne sowie als Tribut an die verstorbene Marie Fredriksson. Zuvor feierte die Band auf ihrer Tournee bereits große Erfolge in Australien, Südafrika, Südamerika und Europa, wo sie von Publikum und Kritikern begeistert aufgenommen wurde.

Roxette kürzlich beim Wien-Konzert:

Roxette-Konzert in Wien © TZOe Zeidler-Künz

Roxette-Konzert in Wien © TZOe Zeidler-Künz

Roxette-Konzert in Wien © TZOe Zeidler-Künz

Erfolge in Europa und Südamerika

Die genauen Hintergründe für die Absage wurden bisher nicht offiziell bestätigt.