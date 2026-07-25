Tour fällt aus
Roxette-Drama nach Wien-Konzert
Wie der Ticketanbieter Ticketmaster bestätigt hat, werden die 14 geplanten Auftritte der Band in den USA und Kanada nicht stattfinden. Ticketinhaber erhalten bereits Bestätigungen sowie Informationen zur Rückabwicklung direkt über ihre jeweilige Vorverkaufsstelle. Für viele Fans in Nordamerika, die teilweise seit Jahrzehnten auf eine Gelegenheit gewartet haben, die Songs wieder live zu erleben, ist die Absage im wichtigen Jubiläumsjahr eine riesige Enttäuschung.
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Aus für die Nordamerika-Tour
Die Konzerte mit Per Gessle, Lena Philipsson, der Band und dem gesamten Produktionsteam verstanden sich als emotionale Rückkehr auf die Bühne sowie als Tribut an die verstorbene Marie Fredriksson. Zuvor feierte die Band auf ihrer Tournee bereits große Erfolge in Australien, Südafrika, Südamerika und Europa, wo sie von Publikum und Kritikern begeistert aufgenommen wurde.
Roxette kürzlich beim Wien-Konzert:
Erfolge in Europa und Südamerika
Die genauen Hintergründe für die Absage wurden bisher nicht offiziell bestätigt.
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