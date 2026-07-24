Ein Mädchen für Pocher-Ex Amira Aly?

Amira Aly wurde beim Baby-Shopping in Klagenfurt gesehen. Ein ganz bestimmtes Detail in ihrer Einkaufstüte heizt nun die Gerüchteküche um das Babygeschlecht an.

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Die Vorfreude auf das Kind ist der 33-jährigen Moderatorin Amira Aly deutlich anzusehen. Bei einem Einkauf in einem Babygeschäft in Klagenfurt zog es die schwangere Mutter direkt zu den Kleidungsstücken für Mädchen, wo sie sich begeistert von den kleinen Outfits zeigte. "Es ist aber so süß", schwärmte sie vor Ort und stellte sich die Frage, ob es für Jungen oder Mädchen die niedlicheren Klamotten gibt.

Pinke Farben in der Einkaufstüte

Besonders ein rosafarbenes Outfit schien es der Moderatorin angetan zu haben. Zwar warf Amira Aly im Anschluss auch noch einen Blick in die Jungenabteilung, doch beim Verlassen des Ladens fiel vielen Fans ein bestimmtes Detail ins Auge: In ihrer Einkaufstüte befanden sich ausschließlich pinke Babyklamotten. Dies sorgt in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff und Spekulationen darüber, ob sie und ihr Partner Christian Düren (36) ein Mädchen erwarten. Für sie wäre es nach ihren beiden Söhnen aus der Ehe mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) die erste Tochter.

© TikTok

Oliver Pocher kennt das Geschlecht

Offiziell hat Amira Aly das Geschlecht ihres Nachwuchses bislang nicht bekannt gegeben. Ausgerechnet ihr Ex-Mann Oliver Pocher heizte die Gerüchte jedoch zusätzlich an. In seinem Podcast erklärte der 48-Jährige, dass er das Geschlecht bereits kenne. Diese Information habe er allerdings nicht von Amira selbst erhalten, sondern von den beiden gemeinsamen Söhnen.

Das Geschlecht bleibt weiterhin geheim

Ob die Wahl der rosa Kleidung tatsächlich ein Hinweis auf ein Mädchen ist oder sie schlicht Gefallen an den Sachen gefunden hat, bleibt offen. Auch die Aussagen ihres Ex-Mannes stellen keine offizielle Bestätigung dar. Solange Amira Aly das Geheimnis nicht selbst lüftet, bleiben die rosafarbenen Einkäufe reine Vermutung.