Amira Aly: 2. Hochzeit noch vor der Geburt?

Nachdem Moderatorin Amira Aly im Mai die Nachricht von ihrer Schwangerschaft mit Christian Düren verkündete, rückt eine zweite, verblüffende Prophezeiung in den Fokus.

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Seit Amira Aly im Mai die Baby-Bombe platzen ließ, teilt die werdende Dreifach-Mama stolz die Entwicklung ihres Babybauchs auf Instagram und verrät erste Details wie das bereits bekannte Geschlecht. Für die 33-Jährige, die aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) bereits zwei Söhne hat, geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.

Das Faszinierende daran: Eine Wahrsagerin hatte ihr dieses Glück exakt so vorausgesagt. In ihrem früheren Podcast "Iced Macho Latte" erzählte Amira der Co-Hostess Paula Lambert von einer schicksalhaften Begegnung in ihrer österreichischen Heimat zum Jahreswechsel. Die Seherin prophezeite ihr damals eine Schwangerschaft für das Frühjahr – und behielt recht. Die erste Zeit mit Christian Düren, mit dem sie seit rund zweieinhalb Jahren liiert ist, genoss Amira zunächst ganz privat, bevor sie die Nachricht öffentlich machte.

Läuten im Spätsommer die Hochzeitsglocken?

Doch die Vorhersage der Wahrsagerin ging noch weiter und betraf ein zweites großes Lebensereignis: eine baldige Hochzeit. Die Seherin drängte Amira förmlich dazu, in diesem Jahr den Bund fürs Leben einzugehen, und empfahl ihr dafür den 8. August oder den 9. September als ideale Glückstage. Angesichts früherer Krisengerüchte entgegnete Amira damals scherzhaft, dass laut der Prophezeiung ja definitiv ein Mann an ihrer Seite sein müsse, der gut für sie sei.

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Dass sie trotz des turbulenten Ehe-Aus mit Oliver Pocher wieder Ja sagen möchte, daraus machte die Moderatorin nie ein Geheimnis. Bereits im März 2025 verriet sie im Interview mit BUNTE.de, dass sie sich eine zweite Hochzeit wünsche – und das standesgemäß ganz klassisch und romantisch im weißen Prinzessinnenkleid. Ob es nun tatsächlich noch vor der Geburt des gemeinsamen Babys so weit ist, bleibt vorerst ein süßes Geheimnis: Ihr Management erklärte auf Nachfrage, dass es zu eventuellen Hochzeitsplänen aktuell nichts mitzuteilen gebe.

Ablenkung vom Pocher-Ärger im Kölner Traumhaus

Ganz egal, wann die Glocken läuten: Amira konzentriert sich im Moment voll und ganz auf ihre Familie. In ihrem Kölner Traumhaus samt neuem Garten-Pool genießt sie derzeit lieben Besuch aus der österreichischen Heimat. Neben ihrem Bruder Hima und ihrer Mutter sind sogar ihre Großeltern zu ihr gereist.

Diese harmonische Familienzeit ist ein willkommener Kontrast zu den jüngsten Querschüssen ihres Ex-Mannes. Nach dem offiziellen Ende ihrer Ehe im Jahr 2024 und einem monatelangen Rosenkrieg reagierte Oliver Pocher gewohnt emotional auf die Schwangerschafts-News. In einer öffentlichen Wutrede beschwerte er sich lautstark darüber, dass Amira ihn nicht persönlich eingeweiht habe, sondern er die Baby-Nachricht erst aus der Presse erfahren musste. Amira lässt sich die Vorfreude auf ihr neues Leben mit Christian Düren davon jedoch nicht nehmen.