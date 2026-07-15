Doskozil: 1. Society-Auftritt nach Kehlkopf-OP

Der Landeshauptmann von Burgenland zeigte sich gut gelaunt im Steinbruch St. Margarethen und genoss die Opern-Premiere.

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Es war ein Abend der großen Emotionen und des glanzvollen Wiedersehens: Die traditionelle Opernpremiere im Steinbruch St. Margarethen lockte am Mittwochabend nicht nur Kulturbegeisterte ins Burgenland, sondern markierte auch einen persönlichen Meilenstein. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil feierte nach seiner Kehlkopf-Entfernung sein Society-Comeback.

An der Seite seiner Ehefrau Julia zeigte sich der sichtlich gut gelaunte Landeshauptmann den Fotografen und Gästen. Es war sein erster großer öffentlicher Auftritt im Rampenlicht nach dem medizinischen Eingriff. Die Erleichterung und Freude über seine Rückkehr war Doskozil ins Gesicht geschrieben – ein starkes Signal der Zuversicht.

Prominenz aus Politik, Society und Kultur

Neben dem burgenländischen Landeschef fand sich ein hochkarätiges Who’s-Who der österreichischen Prominenz im spektakulären Ambiente des Steinbruchs ein. Aus der Politik reisten unter anderem Alexander Schallenberg und Martin Kocher an, sowie Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

Schallenberg, Holzleitner und Kocher. © Andreas Tischler / Vienna Press

Auch die heimische Society- und Kunstszene zeigte sich gewohnt elegant: ESC-Star Waterloo genoss den Abend ebenso wie Christa Kummer. Daniel Serafin, der Intendant der Opernfestspiele, zeigte sich sichtlich erleichtert und glücklich über den perfekten Sommerabend. Er dankte vor allem dem Wettergott, der den Premierengästen ein regenfreies Open-Air-Erlebnis bescherte.

Die schönsten Bilder der Tosca-Premiere 1 / 6 Drei elegant gekleidete Personen bei einer Veranstaltung unter einem Sonnenschirm. © Andreas Tischler / Vienna Press Ein elegant gekleidetes Paar posiert lächelnd bei der Tosca-Premiere im Freien. © Andreas Tischler / Vienna Press Ein Mann im grauen Anzug und eine Frau mit violettem Tuch lächeln bei einer Tosca-Premiere im Freien. © Andreas Tischler / Vienna Press

"Sex and Crime" im Steinbruch

Bereits im Vorfeld hatte Daniel Serafin die diesjährige Inszenierung von Giacomo Puccinis Meisterwerk Tosca als echtes "Sex and Crime"-Spektakel angekündigt – und die Produktion hielt, was sie versprach. Vor der monumentalen Kulisse des Steinbruchs entfaltete sich das dramatische Dreiecksspiel um Liebe, Eifersucht, politische Intrigen und Tod mit einer gewaltigen Wucht.