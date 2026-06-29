Finale im Transfer-Poker: Austria verkauft Barry

Das Hin- und Her um Abubakr Barry hat ein Ende, der Mittelfeldmotor der Wiener Austria mit Red Bull Salzburg einen neuen Verein gefunden.

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Wie die beiden Clubs am Montag bekanntgaben, wechselt der Gambier zu den Bullen, die den 25-jährigen mit einem Vertrag bis Sommer 2029 ausstatteten.

"Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und das bei uns auch zeigen wird", erklärte Sportchef Marcus Mann in einer Aussendung der Salzburger.

Transfer über 3 Millionen Euro

Barry war 2024 aus der zweiten israelischen Liga zur Austria gestoßen und etablierte sich unter Trainer Stephan Helm auf Anhieb als Stammspieler. Sportlich wohl ein herber Verlust, spült Barry nun dringend benötigtes Geld in die violetten Kassen. Laut Medienberichten wird eine Ablöse von 3 bis 3,5 Millionen Euro fällig sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent.

Red Bull Salzburg präsentiert Neuzugänge Abubakr Barry © Red Bull Salzburg

Der Transfer "unterstreicht unsere strategische Ausrichtung. Unser Anspruch ist es, Spieler bestmöglich weiterzuentwickeln, ihre Marktwerte nachhaltig zu steigern und durch erfolgreiche Transfers wirtschaftlichen Mehrwert für Austria Wien zu schaffen", erklärte Austria-Sportvorstand Tomas Zorn.

Barrys Wechsel zog sich bereits seit Wochen hin, auch Interessenten aus dem Ausland soll es gegeben haben. "Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich eigentlich sehr klar", erklärte Barry, der Nachfolger des abwanderungswilligen Dänen Mads Bidstrup werden könnte.

"Ich kenne den Club ja aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun."