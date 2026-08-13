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Nach nur einem Jahr

Transfer-Überraschung: ManCity-Star vor Saudi-Deal

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Erst im vergangenen Sommer kam Tijjani Reijnders für 55 Millionen Euro vom AC Milan zu Manchester City. Nun steht der Niederländer vor dem Absprung nach Saudi-Arabien.
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Er galt als einer der stärksten Spieler der Serie A, als Reijnders 2025 den Weg von Milan zu Pep Guardiolas City angetreten hatte.

Doch in Manchester kam er nie so richtig in Fahrt, wurde in der zweiten Saisonhälfte kaum noch eingesetzt. Unter Nachfolger Enzo Maresca scheint der dribbelstarke Mittelfeldspieler auch keine Rolle zu spielen.

Denn der 28-Jährige steht vor einem Abgang – und das nach Saudi-Arabien! Laut verschiedenen Quellen arbeitet Al Qadsiah schon länger an einer Verpflichtung, nun dürfte aber auch der Spieler sein Okay gegeben haben.

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