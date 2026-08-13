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Schock in England

Zug umgekippt! Mehrere Passagiere im Waggon gefangen

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Schock für Pendler in England: Nahe dem Bahnhof von Lewes ist am Donnerstag ein Personenzug entgleist und umgekippt. Rettungskräfte sind im Großeinsatz, zahlreiche Passagiere sollen noch im Zug festsitzen.
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Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr nahe dem Bahnhof von Lewes in der Grafschaft East Sussex. Aus bisher ungeklärter Ursache entgleiste der Southern-Zug und kippte um.

Aufnahmen von der Unfallstelle zeigen das Ausmaß des Unglücks: Der Personenzug liegt teilweise auf der Seite. Nach Berichten britischer Medien sollen sich noch bis zu 40 Menschen im Zug befinden, die auf Hilfe warten.

Polizei, Feuerwehr und Sanitäter rückten umgehend aus. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die eingeschlossenen Passagiere aus dem Zug zu bringen.

Großes Verkehrschaos

Der Unfall hat auch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die betroffene Strecke soll nach Angaben des Betreibers Southern Railway bis etwa 23 Uhr gesperrt bleiben. Züge müssen den Bereich umfahren, auf zahlreichen Verbindungen kommt es deshalb zu Verspätungen und Behinderungen.

Die Einsatzkräfte fordern die Bevölkerung auf, das Gebiet rund um die Unfallstelle zu meiden.

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Noch keine Hinweise auf Todesopfer

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Wie es zu der Entgleisung kam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen.

Nach Informationen der BBC aus Kreisen des Verkehrsministeriums soll es keine Schwerverletzten und keine Todesopfer geben. Die British Transport Police will weitere Informationen zum Unglück bekannt geben. Auch Verkehrsministerin Heidi Alexander reagierte auf die Nachricht. Sie erklärte, sie sei "zutiefst besorgt" über die Berichte und dankte den Rettungskräften, die vor Ort im Einsatz sind.

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