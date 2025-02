Kate und William: Termin-Stress nach Karibik-Auszeit

Nach ihrem entspannten Familienurlaub auf der Karibikinsel Mustique nehmen Prinz William (42) und Catherine, Princess of Wales (43), wieder offizielle Termine wahr. Wie nun bekannt wurde, führt ihr nächster Auftritt sie nach Wales – und das aus einem ganz besonderen Anlass.

Der Kensington-Palast bestätigte am 20. Februar, dass Prinz William und Prinzessin Kate am 26. Februar in Pontypridd, Südwales, erwartet werden. Der Termin findet kurz vor dem walisischen Nationalfeiertag, dem St. David’s Day am 1. März, statt. Die Royals wollen sich dort mit Opfern treffen, die im Dezember 2024 von schweren Überschwemmungen betroffen waren. Geplant sind Besuche in einem Gemeinschaftsgarten sowie auf dem historischen Markt der Stadt. Gemeinsam mit den Einheimischen soll das Paar zudem traditionelle walisische Kuchen backen.

Prinzessin Kate © Getty ×

Für den Thronfolger und seine Frau hat Wales eine besondere Bedeutung. Seit der Krönung von König Charles III. (76) tragen sie die Titel „Prince and Princess of Wales“. Zudem lebten sie zu Beginn ihrer Ehe in Wales, während William als Rettungspilot bei der Royal Air Force in Anglesey stationiert war. Auch ihre erste Reise nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) führte sie dorthin.

Prinz William und Kate bei den BAFTAs 2023 © Getty ×

Der Wales-Besuch ist der zweite gemeinsame Auftritt des Jahres für William und Kate. Nach ihrer Krebserkrankung und der erfreulichen Nachricht, dass sie sich in Remission befindet, zeigt sich die Princess of Wales nun wieder häufiger in der Öffentlichkeit. Ende Januar nahm das Paar bereits an einer Zeremonie zum Internationalen Holocaust-Gedenktag teil. Die Vorfreude der Royal-Fans auf den nächsten Auftritt der beliebten Prinzessin dürfte groß sein!