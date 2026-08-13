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Neuer kommt aus Ried

Rapid-Knall: Sportliche Leitung wird umgebaut

Zwei Männer sitzen an einem Tisch mit grün-weißem Schal, hinter ihnen Fußballbilder an der Wand.
© SK Rapid / Andreas Graf
Der SK Rapid stellt die Weichen für die Zukunft: Die Grün-Weißen besetzen die Stelle des Technischen Direktors mit Wolfgang Fiala, um sportliche Abläufe nachhaltig zu verbessern.
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Der SK Rapid nimmt Anpassungen in der sportlichen Führung vor. Präsident Alexander Wrabetz hatte entsprechende Schritte bereits nach dem Ende der vergangenen Saison angekündigt. Nach intensiven Gesprächen des Sportausschusses unter Stefan Singer mit Experten, dem Trainerteam rund um Johannes Hoff Thorup sowie der Geschäftsführung steht die Entscheidung fest: Wolfgang Fiala übernimmt die unbesetzte Position des Technischen Direktors. Der 38-jährige Wiener war zuletzt als Geschäftsführer Sport bei der SV Ried tätig und sammelte bereits früher Erfahrungen im grün-weißen Nachwuchs sowie als Videoanalyst bei Rapid II.

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Aufgabenbereich des neuen Direktors

In seiner neuen Rolle verantwortet der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber künftig den Bereich Performance & Health, wozu Athletik, Medizin, Sportpsychologie und das Teammanagement gehören. Zudem fallen die Spielerentwicklung von der Akademie bis zu den Profis, die Trainerausbildung aller Altersklassen sowie die Durchsetzung einer einheitlichen Spielphilosophie und Trainingsmethodik in seinen Aufgabenbereich. Präsident Alexander Wrabetz betont, dass struktureller Verbesserungsbedarf bestehe, um etwa verletzungsbedingte Ausfälle zu reduzieren und die Verbindung zwischen Nachwuchs und Profisektor zu stärken. Fiala tritt seine auf vorerst drei Jahre angelegte Stelle ab dem 1. Oktober an.

Neuordnung in der Geschäftsführung

Mit dieser Weichenstellung wird der gesamte Burschen- und Herrenfußball in der Geschäftsführung Sport unter der Leitung von Markus Katzer gebündelt. In der Geschäftsführung Wirtschaft verbleibt Daniela Bauer für Finanzen, Marketing, Digitale Medien, Digital Business und Commercial verantwortlich. Steffen Hofmann fungiert weiterhin als Sprecher der Geschäftsführung und betreut unter anderem den Frauenfußball, Vereins- und Fanangelegenheiten, Infrastruktur sowie die Kommunikation.

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