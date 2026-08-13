Nicht nur Palhinha: Aston Villa will nächsten Bayern-Star

Aston Villa bemüht sich offenbar nicht nur um João Palhinha, sondern hat auch einen weiteren Bayern-Profi ins Visier genommen.

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Nach Informationen der tz interessiert sich der Europa-League-Sieger für Innenverteidiger Minjae Kim. Die Begeisterung des Südkoreaners über das Interesse aus England hält sich allerdings in Grenzen.

Aston Villa sucht derzeit nach Verstärkungen für das Mittelfeld und die Defensive. Während die Gespräche über einen möglichen Transfer des 31-jährigen Palhinha bereits laufen, soll der Premier-League-Klub auch bei Kim angefragt haben.

Kein Interesse an Wechsel

Dem Bericht zufolge nahm Aston Villa bereits vor mehreren Wochen Kontakt zur Spielerseite des 29-Jährigen auf. Kim machte damals jedoch deutlich, dass sein Fokus zunächst auf der Weltmeisterschaft lag. Auch eine neuerliche Anfrage in der vergangenen Woche soll nichts an seiner Haltung geändert haben: Kim steht einem Wechsel nach Birmingham offenbar ablehnend gegenüber.

© EPA

Auch Nottingham Forest soll sich zuletzt nach dem Innenverteidiger erkundigt haben, jedoch ebenfalls eine Absage erhalten haben.

Beim FC Bayern plant man derweil weiter mit Kim. Anders als bei Palhinha gilt der Südkoreaner derzeit nicht als Verkaufskandidat. Erst bei einem außergewöhnlich lukrativen Angebot könnten die Münchner offenbar ins Grübeln kommen. Vieles deutet daher auf einen Verbleib Kims in München hin.