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Transfer-Knall: Marcel Sabitzer hat sich entschieden

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Ein österreichischer Fußballer applaudiert im Stadion nach einem WM-Spiel.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Der FC Bologna angelt nach dem Teamspieler.
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Transfer-Wirbel um Marcel Sabitzer. Wie berichtet, zeigt der FC Bologna Interesse am 32-jährigen Österreicher und ist laut "Gazzetta dello Sport" bemüht, den Mittelfeldspieler schon im Sommer zu verpflichten.

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Laut BILD hat sich Sabitzer aber klar gegen einen Wechsel nach Italien entschieden. Der 32-Jährige  will sich in Dortmund offenbar weiter durchsetzen und an seine starke WM-Leistung anknüpfen.

Nur dann will Sabitzer wechseln

Nach Informationen von BILD wäre ein Wechsel für Sabitzer derzeit nur dann interessant, wenn ein anderer Champions-League-Klub anklopft oder ein finanziell äußerst lukratives Angebot aus Saudi-Arabien kommt.

Ein Fußballspieler von Borussia Dortmund fasst sich während eines Spiels nachdenklich an den Kopf.
© Getty Images

Für den BVB bleibt die Situation trotzdem kompliziert. Sabitzers Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Sollte in diesem Sommer noch ein passendes Angebot eingehen, könnte Dortmund daher vor der Entscheidung stehen: Sabitzer halten – oder die letzte Gelegenheit nutzen, noch eine Ablöse für den Österreicher zu kassieren.

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