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Teuerster Einkauf

140 Millionen! Rekord-Star zu Real Madrid

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© Getty Images
Yan Diomande vollzieht Wechsel zum spanischen Rekordmeister.
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Jetzt ist es fix! Real Madrid greift auf dem Transfermarkt noch einmal richtig tief in die Tasche und schnappt sich RB-Leipzig-Juwel Yan Diomande. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, steht die Einigung zwischen den Königlichen und dem deutschen Bundesligisten kurz vor dem Abschluss.

Der 19-jährige Ivorer hat die Freigabe erhalten und wird noch am Donnerstag in der spanischen Hauptstadt erwartet. Dort soll der Flügelstürmer nach dem Medizincheck seinen langjährigen Vertrag unterschreiben. Diomande, der nach seinem Sommerurlaub bereits separat vom Leipziger Team trainierte, avanciert damit zum absoluten "Galáctico" der aktuellen Transferperiode und reiht sich in die Liste der teuersten Einkäufe der Real-Vereinsgeschichte ein.

Mit Bonis wächst Ablöse an

Wie die gut informierte SPORT BILD berichet kassiert Leipzig für den WM-Starter eine garantierte Ablöse von 125 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann die Gesamtsumme auf bis zu 140 Millionen Euro anwachsen. So wohl für Leipzig als auch für Real ist der Rekord-Transfer.

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