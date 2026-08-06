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Ein riesiges Problem

Transfer-Schock: Sabitzer-Deal droht zu platzen

Marcel Sabitzer besitzt nur mehr einen Vertrag über ein Jahr bei Borussia Dortmund. Scheinbar ist Serie-A-Klub FC Bologna an ihm interessiert. Jedoch gibt es ein großes Problem.
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Der ÖFB-Star Marcel Sabitzer ist mit Ende der Saison 2026/27 ohne einem gültigen Vertrag. Für Borussia Dortmund ist dies die letzte Möglichkeit eine Ablöse für ihn zu bekommen. Zuletzt soll es Gerücht um einen Transfer zum FC Bologna in diesem Sommer geben.

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Jedoch sollen sich die Verhandlungen laut "Gazzetta dello Sport" aktuell schwer sein. Sabitzers Berater hat sich mit dem Klub ausgetauscht. Demnach dürfte bei den Gehaltsvorstellungen die Parteien unterschiedliche Vorstellungen haben.

Wie die Zeitung berichtet, verdient Sabitzer beim BVB rund vier Millionen Euro netto pro Jahr. Für den italienischen Klub ist eine derartige Summe nicht stemmbar. Somit gilt derzeit ein möglicher Deal als sehr unwahrscheinlich. Stattdessen bereitet Bologna eine Vertragsverlängerung mit Remo Freuler (34) vor. Der Schweizer ist ohne Vertrag, da dieser Ende Juni abgelaufen ist.

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