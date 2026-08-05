Neuer Rekord: So viel zahlt Real für Diomande

Mit PSG, Liverpool und Real Madrid kämpften drei Teams um Leipzigs Yan Diomande. Nun stehen die Königlichen kurz vor der Fixierung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor zwei Jahren noch in einer Akademie in den USA, vor einem Jahr noch in Spaniens 2. Liga – und jetzt für einen Rekordpreis zu Real Madrid.

Diomandes Aufstieg ist also spektakulär, ebenso spektakulär ist aber die Summe, die Real an RB Leipzig überweisen wird.

Laut mehreren Quellen, darunter "Sky", steht der Deal kurz vor Abschluss und es fließen mindestens 125 Millionen Euro von Spanien nach Deutschland.

Leipzig macht massiven Gewinn

Damit aber noch nicht genug, denn es kommen noch Boni von 15 Millionen Euro hinzu. Laut "The Athletic" sind 13 Mio. Euro davon leicht zu erreichen.

Damit wäre der Mann von der Elfenbeinküste nicht nur der teuerste Afrikaner aller Zeiten, sondern auch der teuerste Neuzugang bei Real Madrid – und das waren zuvor unter anderem Cristiano Ronaldo (94 Mio.), Gareth Bale (101 Mio.) oder bisher noch Jude Bellingham (127 Mio.).

Ein starker Profit für die Roten Bullen, die vor der Saison 20 Mio. Euro an Leganés zahlten, nach nur 36 Einsätzen (13 Tore, 10 Assists) zieht der schnelle, dribblingstarke Flügel wieder weiter.