Fußball-Patzer
ORF-Kommentator blamiert sich live im TV
Warmuth begrüßte die Fußball-Fans zum Kracher in der Champions-League-Qualifikation zwischen Fenerbahce Istanbul und Sturm Graz "live aus der türkischen Hauptstadt."
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Diese heißt aber Ankara, nicht Istanbul. Knapp eine halbe Stunde später entschuldigte sich Warmuth für seinen Patzer.
Auch sein Experte Roman Mählich hatte den Fehler nicht bemerkt: "Ich habe dir offenbar nicht zugehört", lachte der Ex-ÖFB-Teamspieler.
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