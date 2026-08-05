Fussball
TV
E-Paper
Immo
Sport

Fußball-Patzer

ORF-Kommentator blamiert sich live im TV

© GEPA pictures
Peinliche Panne im ORF! Bei der Fußball-WM wurde Daniel Warmuth mit seinem "Bist du deppat!"-Schrei zur Legende, bei der Champions-League-Quali griff er ein wenig daneben.
OE24 auf Google bevorzugen

Warmuth begrüßte die Fußball-Fans zum Kracher in der Champions-League-Qualifikation zwischen Fenerbahce Istanbul und Sturm Graz "live aus der türkischen Hauptstadt."

Auch interessant

Putins Drohnen-General von Autobombe weggesprengt

Brasilien zieht Reißleine: Streit mit Argentinen erreicht neue Stufe

Thurnher: Kontaktverbot für den geschassten ORF-Boss

Diese heißt aber Ankara, nicht Istanbul. Knapp eine halbe Stunde später entschuldigte sich Warmuth für seinen Patzer.

Auch sein Experte Roman Mählich hatte den Fehler nicht bemerkt: "Ich habe dir offenbar nicht zugehört", lachte der Ex-ÖFB-Teamspieler.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Skandal! Neymar verliert nach Pokalsieg die Beherrschung

ORF-Kommentator blamiert sich live im TV

Transfers: 100-Mio-Deals & heiße Gerüchte

Spanien-Knall um Cristiano Ronaldo (41)

Bericht: Infantino versucht Marokko zu bestechen

Eurofighter sorgen für Bundesliga-Terminchaos

"Er muss weg!" Weltfußballer geht auf Infantino los

Neuer Rekord: So viel zahlt Real für Diomande

TV- und Hooligan-Schock für die Austria

Heute steigt Krisengipfel: Tritt Infantino zurück?