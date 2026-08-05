ORF-Kommentator blamiert sich live im TV

Peinliche Panne im ORF! Bei der Fußball-WM wurde Daniel Warmuth mit seinem "Bist du deppat!"-Schrei zur Legende, bei der Champions-League-Quali griff er ein wenig daneben.

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Warmuth begrüßte die Fußball-Fans zum Kracher in der Champions-League-Qualifikation zwischen Fenerbahce Istanbul und Sturm Graz "live aus der türkischen Hauptstadt."

Diese heißt aber Ankara, nicht Istanbul. Knapp eine halbe Stunde später entschuldigte sich Warmuth für seinen Patzer.

Auch sein Experte Roman Mählich hatte den Fehler nicht bemerkt: "Ich habe dir offenbar nicht zugehört", lachte der Ex-ÖFB-Teamspieler.