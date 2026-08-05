Mit 85 Jahren! Kult-Star Donna Mills jetzt auf OnlyFans

Mit dieser Entscheidung hat wohl kaum jemand gerechnet: TV-Legende Donna Mills startet mit 85 Jahren auf OnlyFans. Doch freizügige Inhalte sollen ihre Fans dort nicht erwarten.

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Donna Mills wurde in den 1980er-Jahren durch ihre Rolle als Abby Cunningham in der Kultserie „Unter der Sonne Kaliforniens“ weltberühmt. Nun schlägt die 85-Jährige ein neues Kapitel auf und eröffnet einen eigenen Account auf der Plattform OnlyFans.

„Ich möchte meinen Fans näher sein“

Die Schauspielerin erklärt, dass sie ihren treuen Fans etwas zurückgeben möchte. Über soziale Netzwerke habe sie zwar immer Kontakt gehalten, doch OnlyFans biete ihr die Möglichkeit, noch persönlicher mit ihren Unterstützern zu kommunizieren.

Wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtet, möchte Mills dort Einblicke in ihren Alltag, exklusive Behind-the-Scenes-Momente sowie direkten Austausch mit ihren Fans anbieten.

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„Das ist einfach eine weitere Plattform, um Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mich während meiner Karriere immer unterstützt haben“, erklärt die Schauspielerin. Auch Andy Bachman, CEO von Creators INC., betont, dass es bei Mills nicht um einen Imagewechsel gehe. Vielmehr wolle sie ihren Fans noch mehr Einblicke in ihre Persönlichkeit und ihr Leben ermöglichen.

„YOLO – lass es uns machen“

Die Entscheidung fiel offenbar ganz spontan. Mills selbst soll den Schritt mit den Worten „YOLO – lass es uns machen“ kommentiert haben und möchte den neuen Weg ganz bewusst auf ihre eigene Art gehen.

Kevin Bacon, Sharon Lawrence und Donna Mills während einer Veranstaltung im Jahr 2003 © FilmMagic, Inc

Karriere über fast sechs Jahrzehnte

Donna Mills begann ihre Fernsehkarriere bereits 1966 mit einer Rolle in der Seifenoper „The Secret Storm“. Später war sie unter anderem in „General Hospital“ zu sehen und gewann für eine Gastrolle sogar einen Daytime Emmy. Zuletzt stand sie 2025 für die Serie „Doctor Odyssey“ vor der Kamera. Bereits 2024 war sie außerdem in einer Folge von „Navy CIS“ zu sehen.

Hollywood entdeckt OnlyFans

Mit ihrem Schritt ist Donna Mills nicht allein. Immer mehr Hollywood-Stars nutzen OnlyFans als Plattform für exklusive Inhalte abseits klassischer sozialer Netzwerke.

So eröffnete Schauspielerin Shannon Elizabeth („American Pie“) im April einen eigenen Account und sorgte mit Einnahmen von mehr als 1,2 Millionen US-Dollar in der ersten Woche für Schlagzeilen. Auch Emmy-Preisträgerin Jaime Pressly setzt auf die Plattform, um unabhängig mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben.