Baby-Sensation:  Schumacher wird Papa!

Erst wenige Monate ist es her, dass sich David Schumacher und seine Vivien in Salzburg das Jawort gegeben haben. Nun krönt das Rennfahrer-Ehepaar sein Liebesglück: Auf Instagram verkündeten die beiden am Mittwoch die Schwangerschaft der 25-Jährigen.

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Mit einem besonders liebevoll gestalteten Schnappschuss teilte das Paar die frohe Botschaft mit seiner Fan-Community. Auf einer hellen Strickdecke mitten im saftigen Grün arrangierten die werdenden Eltern, David und Vivien Schumacher, klitzekleine Strickschühchen sowie einen beigefarbenen Teddybären.

Im Zentrum des Fotos steht ein goldgerahmter Spiegel mit dem Schriftzug "Baby" und einem kleinen Herz. Darin spiegelt sich das eng umschlungene Paar in Sommerkleidung vor einer imposanten Kulisse aus Bergpanorama und See. Den emotionalen Beitrag versah Vivien mit herzerwärmenden Zeilen: "Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht uns zu dritt."

Vom Traualtar ins Familienglück

Damit schließt sich für das junge Glück binnen kürzester Zeit ein weiterer bedeutsamer Kreis. Erst im Februar des heurigen Jahres traten die beiden Motorsport-Fans im romantischen Salzburg vor den Traualtar und feierten ihre Liebe im engsten Familienkreis.

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Dass nur wenige Monate nach der Traumhochzeit der erste Nachwuchs unterwegs ist, macht das Glück des Paares perfekt. Auch in der prominenten Verwandtschaft dürfte die Freude groß sein: Für Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (51) und Cora Schumacher (49) bedeutet das kleine Wunder das erste Enkelkind.