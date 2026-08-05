Katzenberger und Cordalis: Scheidung drohte!

Öffentliche Kritik, Streit und sogar Trennungsgedanken: Hinter Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis liegen turbulente Monate. Bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca gaben die beiden ehrliche Einblicke in ihr Eheleben.

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Als Katzenberger und Cordalis im Oktober 2014 bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises ihren ersten gemeinsamen Auftritt am roten Teppich absolvierten, begleiteten Skepsis und kritische Stimmen den Beziehungsstart. Nach der kirchlichen Hochzeit im Juni 2016 in Königswinter feierte das Paar heuer sein zehnjähriges Ehejubiläum.

Im Gespräch am Rande der Remus Lifestyle Night auf Mallorca blickte Katzenberger stolz auf die vergangenen Jahre zurück: "Alle dachten, das ist eine Fake-Beziehung, wir sind in drei Wochen wieder getrennt. Zwölf Jahre später stehen wir immer noch hier", betont die 39-Jährige.

Heftige Krise durch Diät-Stress

Dass das gemeinsame Jahrzehnt nicht nur harmonisch verlief, machten die beiden zu Beginn des Jahres öffentlich. In ihrem im Jänner 2026 erschienenen Buch beschreibt Katzenberger eine massive Beziehungskrise, die das Paar an seine Grenzen brachte. Hauptauslöser für die ständigen Reibereien war eine Diät der TV-Darstellerin, deren Dauerhunger und Gereiztheit zu täglichen Streitigkeiten führten. Katzenberger schilderte diese Phase ungeschminkt:

"Für Lucas und mich war es eine krasse Beziehungsprobe. [...] Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15 Mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genau so oft wollten wir uns scheiden lassen."

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Diskussionen um Tochter Sophia und gestärkter Neubeginn

Neben den eigenen Beziehungsproblemen sieht sich das Ehepaar immer wieder mit öffentlicher Kritik konfrontiert – zuletzt an den Auftritten von Tochter Sophia. Die Elfjährige sorgte für Debatten, als sie am roten Teppich mit leichtem Make-up und Absatzschuhen erschien. Katzenberger und Cordalis erklärten im Interview, wie sie mit derartigen Reaktionen und der Dauerbeobachtung umgehen.

Mittlerweile hat das Paar die Krise hinter sich gelassen und präsentiert sich wieder gefestigt. AUf Mallorca liefen die beiden als Erste über den roten Teppich, nahmen sich Zeit für Fotos und Fragen und bewiesen Humor – Katzenberger legte spontan sogar einen flotten Walzer mit Ross Antony aufs Parkett. Und wenngleich Sophia an diesem Abend nicht dabei war, blieb sie präsent: Das Hintergrundbild von Cordalis' Uhr zierte ein Foto seiner Tochter.