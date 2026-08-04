Beatrice Egli mit großer Liebes-Beichte!

Ein seltener Blick ins Herz der Schlagersängerin: Beatrice Egli spricht offen über ihr Liebesleben, die wahren Gründe für ihr bitteres Show-Aus und ihre ganz großen Pläne vor der Kamera.

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Wenn es um ihr Privatleben geht, hüllt sich Beatrice Egli normalerweise in eisernes Schweigen. Welcher Mann das Herz der 38-jährigen Schweizerin erobert hat, bleibt trotz ständiger Gerüchte in den sozialen Medien ihr gut gehütetes Geheimnis. Im Gespräch mit dem Magazin Glückspost gibt die frühere DSDS-Siegerin nun jedoch überraschend persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelt.

Mit den Jahren habe sich ihre persönliche Definition von Liebe stark gewandelt. "Mit jedem Jahr und all den Erfahrungen und Begegnungen, die ich machen darf, wird mir bewusster, wie wichtig die Liebe ist – die Liebe zu sich selbst, die Liebe zur Erde, zur Natur, die Liebe zu deinen Mitmenschen", erklärt die Musikerin. Für sie steht fest: "Ich bin jemand, der das nicht auf einen Menschen reduziert." Auch die Leidenschaft für die eigene Arbeit sei ein essenzieller Pfeiler für ein erfülltes Leben.

Abschied mit Wehmut: Warum die eigene Show weichen musste

Genau diese tiefe Berufsliebe machte der Schlagersängerin vor wenigen Monaten eine schwere Entscheidung unumgänglich. Dass sie das Ende ihrer erfolgreichen "Beatrice Egli Show" verkünden musste, schmerzt die Entertainerin bis heute.

"Ich habe die Sendung geliebt, aber wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und das wäre momentan nicht möglich gewesen, mit all dem Neuen, das ich jetzt mache", stellt Beatrice Egli im Interview klargestellt. Der Terminkalender der Schweizerin platzt schlichtweg aus allen Nähten – was nicht zuletzt an einer völlig neuen Leidenschaft liegt.

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Auf zu neuen Ufern: Traum vom eigenen Fernsehfilm

Beatrice Egli erobert nämlich das Schauspiel-Metier. Erst kürzlich stand die 38-Jährige für die Serie "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" vor der Kamera und ging damit in einer neuen Rolle auf. Wer glaubt, dass die Sängerin sich mit kleinen Gastauftritten zufriedengibt, täuscht sich jedoch gewaltig.

Das Multitalent schielt bereits auf die ganz große Hauptrolle im TV: "Die Serienrolle war ein toller Anfang, aber ich träume groß", verkündet Egli selbstbewusst. Ein eigener Fernsehfilm steht ganz oben auf ihrer Wunschliste – und wer die quirlige Schweizerin kennt, weiß, dass sie auch diesen Traum bald in die Tat umsetzen dürfte.