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Fiona Erdmann

Einbruch-Schock: GNTM-Star bricht Rom-Reise ab!

Familie posiert vor dem Kolosseum in Rom, Kindergesichter mit Herzen verdeckt.
© Instagram
Ein Albtraum im Italien-Urlaub beendet die Sommerpläne schlagartig: Nach einem dreisten Einbruch in ihren Mietwagen bricht Ex-GNTM-Star Fiona Erdmann die geplante Deutschland-Reise mit ihrer Familie ab und flieht völlig zurück nach Dubai.
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Eigentlich wollten Fiona Erdmann, ihr Partner Mohamad und die drei gemeinsamen Kinder nach einer erlebnisreichen Rundreise durch Italien den Sommer in Deutschland ausklingen lassen. Doch der Zwischenstopp in Rom wandelte sich kurz vor dem Abflug in ein absolutes Reise-Fiasko. Statt am Flughafen Richtung Heimat einzuchecken, meldete sich die 37-Jährige völlig aufgelöst bei ihren Fans in den sozialen Netzwerken.

In ihrer Instagram-Story teilte das Model ein schockierendes Bild: Eine komplett zertümmerte Seitenscheibe ihres Mietwagens, im Innenraum hängen nur noch die Glassplitter. "Was hier heute Abend passiert ist, gleicht einem schlechten Film. Anstatt nach Deutschland zu fliegen, geht es morgen zurück nach Dubai", ließ die frühere Dschungelcamp-Kandidatin ihre Follower fassungslos wissen.

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Doppelschlag in Italien: Erst Roller weg, dann Gepäck gestohlen

Das ganze Ausmaß des Urlaubs-Krimis enthüllte wenig später ihr Lebensgefährte Mohamad. Was als kleine Unannehmlichkeit begann, eskalierte innerhalb weniger Stunden: "Zuerst wurde uns im Park der Roller gestohlen. Wir haben noch gelacht und gedacht: Vielleicht brauchte ihn einfach ein Kind. Jetzt wurde in unseren Mietwagen eingebrochen und unser gesamtes Gepäck gestohlen." Die Familie stand plötzlich ohne Koffer, Kleidung und Habseligkeiten da.

Besonders bitter für das Paar: Von der örtlichen Polizei gab es offenbar kaum Hilfe. Zwar sei man freundlich gewesen, habe aber wegen abgelaufener Dienstzeiten keine Streife geschickt oder eine Anzeige aufgenommen. Für Mohamad war das Maß damit voll. Er zog die Notbremse, stornierte den Deutschland-Trip und buchte umgehend Tickets zurück in die Wüstenmetropole. In Dubai fühle sich die Familie schlichtweg sicherer.

Rückzug ins sichere Paradies

Für Fiona Erdmann, die in ihrem Leben bereits schwere Schicksalsschläge wie den Verlust ihrer Mutter und ihres ersten Ehemannes verkraften musste, bedeutet Dubai den sicheren Hafen. Dort baute sich die Dreifach-Mama mit Mohamad ein erfolgreiches Immobilienbusiness und ein geschütztes Familienleben auf.

Nach den traumatischen Stunden in Rom lässt die Auswanderin den europäischen Kontinent nun erst einmal hinter sich – im Gepäck zwar keine Koffer mehr, dafür aber der drängende Wunsch nach Ruhe und Sicherheit für ihre Kinder.

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