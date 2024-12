SK Rapid: Vier mögliche Gegner in der Conference League

Rapid blickt entspannt auf die Auslosung der Conference-League-Playoffs. Vier mögliche Gegner stehen für die Hütteldorfer im Raum, doch die Entscheidung fällt erst nach den Duellen im Februar.

Nach dem Sieg über Kopenhagen steht für Rapid Wien die nächste Hürde in der Conference League bevor: das Achtelfinale. Als Gruppenvierter wartet man gespannt auf die Ergebnisse der Play-offs, um den künftigen Gegner zu erfahren. Die Auslosung erfolgt am 21. Februar, direkt nach Abschluss der Play-offs.

Mögliche Gegner stehen fest

Die möglichen Kontrahenten der Hütteldorfer im Achtelfinale: der Sieger aus Vikingur Reykjavik (ISL) gegen Panathinaikos (GRE) oder Borac Banja Luka (BIH) gegen Olimpija Ljubljana (SVN). Der andere Sieger aus diesen Paarungen wird auf Fiorentina treffen, die gemeinsam mit Rapid ein Los-Paar bilden.

Die Play-off-Duelle im Detail

Vikingur *- Panathinaikos*

Borac Banja Luka* - Olimpija Ljubljana*

KAA Gent - Real Betis

TSC - Jagiellonia

Celje - APOEL

FC Kopenhagen - 1. FC Heidenheim

FK Molde - Shamrock Rovers

Omonia Nikosia - Pafos

* mögliche Rapid Gegner

Spieltermine im Überblick

Die Play-offs finden am 13. und 20. Februar statt. Das Achtelfinale wird an zwei Terminen im März ausgetragen: 6. und 13. März. Danach folgen Viertel- und Halbfinale im April und Mai. Das große Finale steigt am 28. Mai in Wroclaw.