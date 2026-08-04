"Ich bin broke!" – Jenny Elvers legt Geld-Beichte ab

In "Villa der Versuchung" packen gleich mehrere Promis über ihre Existenzängste und leeren Konten aus. Schauspielerin Jenny Elvers nimmt sich dabei gar kein Blatt vor den Mund.

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Zum Auftakt der neuen SAT.1-Format-Sensation "Villa der Versuchung" fliegen direkt die Hüllen – zumindest die finanziellen. Gleich mehrere Promi-Kandidaten packen überraschend schonungslos über ihre leeren Konten, Existenzängste und den eiserne Kampf um die Siegprämie von 250.000 Euro aus.

Besonders Schauspielerin Jenny Elvers nahm bei ihrem Einzug kein Blatt vor den Mund. Die 53-Jährige stellte sich gleich zu Beginn die rhetorische Frage: "Worauf lasse ich mich hier ein?" Die ehrliche Antwort folgte auf dem Fuß: Es geht schlichtweg ums Geld. "Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke", gab Elvers offen zu.

Hauptverantwortlich für die klammen Kassen sei vor allem Ärger mit den Steuerbehörden. "Da ist drei Nächte Berghain gar nichts dagegen!", lachte sie bitter. Umso ehrgeiziger geht die TV-Veteranin in das Reality-Format: "Ich sollte den Bumms hier gewinnen!"

Annika Kärsten-Hoenig kämpft für ihre Familie

Geldnot ist auch bei Annika Kärsten-Hoenig der Hauptgrund für die Teilnahme. Die 40-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass sie vor allem als "die Frau an der Seite von meinem Heinzi" wahrgenommen wird. Nach den schweren gesundheitlichen Schicksalsschlägen und der langwierigen Erkrankung von Ehemann Heinz Hoenig (74) stehe die Familie vor immensen finanziellen Hürden. "Ich bin auch hier, um für meine Familie Geld zu verdienen", stellte Kärsten-Hoenig klar.

© Getty Images

Kindheits-Trauma bei Thorsten Legat

Doch der Kampf um die 250.000 Euro Gewinnsumme hat einen Haken: Jede Versuchung in der Villa kostet bares Geld und schmälert den Pott. Das sorgt naturgemäß für gewaltiges Konfliktpotenzial. Während die Reality-Sternchen Elsa Latifaj (20) und Chika Ojiudo-Ambrose (26) nach dem Motto "Gönn' dir!" sofort Kette rauchten und Bier zwitscherten, platzte Thorsten Legat (57) der Kragen. "Die rauchen hier wie ein Vulkan!", wetterte der Ex-Fußballprofi, der eiserne Disziplin ankündigte: "Ich werde kein einziges Mal an den Kühlschrank gehen." Der Hintergrund geht tief: Legat wuchs in bitterer Armut auf. "Ich weiß, wie es ist, mit wenig zu leben. Ich musste früher klauen, mein Vater hat alles versoffen."

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Versteckte Bananen

Sparsamer gaben sich auch die übrigen Bewohner – zumindest offiziell. Reality-Star Tommy Pedroni verweigerte zwar Kartoffeln („Die sind hässlich!“), schlich sich dann aber heimlich für eine verbotene Banane an die Vorräte. Auch Schauspielerin Jana "Urkraft" Pallaske genehmigte sich heimlich Kokoswasser, flog jedoch prompt bei Elsa und Chika auf. Die beiden konnten mit der spirituellen Art der "Fack ju Göhte"-Schauspielerin wenig anfangen und machten sich über sie als "die Fledermaus" lustig.

Keine Sorgen um das Geld in der Villa muss sich hingegen die Moderatorin der Show machen: Verona Pooth genoss vor dem Sendestart entspannte Urlaubstage in der Türkei und meldete sich gewohnt gut gelaunt bei ihren Fans.