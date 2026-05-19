Happy Birthday: Vor 75 Jahren erschien das erste "Micky Maus Magazin"

Bisher mehr als 1,3 Milliarden verkaufte Exemplare - Zum Jubiläum erscheint eine vierteilige "Legacy Collection"

Am 29. August 1951 hat erstmals das "Micky Maus - das bunte Monatsheft" den Weg in die deutschen und österreichischen Zeitschriftenregale gefunden. Mittlerweile erscheint es als "Micky Maus Magazin" alle zwei Wochen. Mit bisher mehr als 1,3 Milliarden verkauften Exemplaren zählt das Heft laut Verlag Egmont Ehapa Media zu den erfolgreichsten Kinder- und Comic-Magazinen weltweit. Gefeiert wird das 75-Jahre-Jubiläum mit einer vierteiligen "Micky Maus Legacy Collection".

Wenn Micky Maus diesmal mit "Steamboat Willie" ablegt, wird das mehr als 80 Jahre nach der Premiere des Disney-Cartoons zu einer Art Jungfernfahrt: Am Freitagmorgen (17. Jänner) sechs Uhr nimmt der neue Disney Channel mit dem Zeichentrickklassiker Kurs auf Marktanteile im Kinderfernsehen. Der frühere Pay-TV-Sender will nun frei empfangbar den Kinder-TV-Markt aufmischen.



© Disney

Bei seinem Debüt (mit einer Startauflage von 300.000 Exemplaren) kostete die "Micky Maus" in Österreich vier Schilling (0,29 Euro) und war die erste deutsche Zeitschrift, die vollständig in Farbe gedruckt wurde. Neben Comics aus Entenhausen gab es einen redaktionellen Teil. Kunsthistorikerin Erika Fuchs übernahm die Chefredaktion und prägte durch ihren sprachwitzigen Stil die deutsche Disney-Comicsprache.

1976 wurden Bastelanleitungen als regelmäßige Erweiterung eingeführt. 1984 wurden die Zugaben erstmalig als "Extra" bezeichnet. Auf Bastelbögen, Aufkleber und Bügelbilder folgten unterschiedlichste Beigaben - vom Furzkissen über Urzeitkrebse bis zum LCD-Game.

1991 höchste Auflage von einer Million

Bereits 1956 stellte das Magazin von einer monatlichen auf eine 14-tägige Erscheinungsweise um, der Umfang erhöhte sich von 32 auf 40 Seiten. Nur ein Jahr später wurde das Heft zum Wochentitel. 1991 wurden eine Million Exemplare gedruckt, 650.000 Exemplare davon verkauft. Mittlerweile liegt die Druckauflage bei 110.000 Stück.

"Gleich zu Beginn wurde eine Werbekampagne gestartet, um den Verkauf der 'Micky Maus' anzukurbeln. Nachdem der Erfolg der ersten Ausgabe noch überschaubar war, zogen die Verkäufe dann schnell an", wird Jörg Risken, Publishing Director bei Egmont Ehapa Media in Presseunterlagen zitiert. "Dieser Zuwachs ist wohl auch der Tatsache geschuldet, dass die zunächst unverkauften Hefte auf Schulhöfen verschenkt wurden, was für den steigenden Bekanntheitsgrad der 'Micky Maus' ein wesentlicher Erfolgsfaktor war."

Wenn Micky Maus diesmal mit "Steamboat Willie" ablegt, wird das mehr als 80 Jahre nach der Premiere des Disney-Cartoons zu einer Art Jungfernfahrt: Am Freitagmorgen (17. Jänner) sechs Uhr nimmt der neue Disney Channel mit dem Zeichentrickklassiker Kurs auf Marktanteile im Kinderfernsehen. Der frühere Pay-TV-Sender will nun frei empfangbar den Kinder-TV-Markt aufmischen.



© Disney

Eigenständige Österreich-Ausgaben

In Österreich erschienen übrigens in den Jahren 1987, 1988 und 1989 einige eigenständige Ausgaben mit zum Teil anderen Titelbildern und auch nicht immer die gleichen Comics wie das deutsche Pendant. Didi Hallervorden war 1988 der erste Mensch mit Foto auf dem "Micky Maus Magazin".

Nun wird gefeiert: Am 26. Mai erscheint die erste Ausgabe der "Micky Maus Legacy Collection", die "eine fantastische Zeitreise durch die Comic-Geschichte des Magazin-Klassikers" bieten soll. Enthalten sind hauptsächlich diverse Comics-Klassiker (wie "Im Land der viereckigen Eier"), aber auch kuriose Fundstücke und Blicke hinter die Kulissen. So erfährt man etwa wie die Übersetzungen von Erika Fuchs zu einem Schlüssel für den Erfolg wurden und es werden Zeichner/Autoren wie Carl Barks und Paul Murry gewürdigt.