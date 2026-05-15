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Victoria Swarovski
© Getty

Moderation

"Dürft mir nicht reinreden!" – Swarovski verliert die Nerven bei ESC-Probe

15.05.26, 14:52
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Eigentlich wollten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nach dem gelungenen 2. Halbfinale am Donnerstag weiterhin mit Souveränität glänzen. Doch Regie-Probleme brachten die Kristall-Erbin kurz aus dem Gleichgewicht. 

Ein Event dieser Größenordnung ist ein absoluter Drahtseilakt, und bei der Final-Probe schlug der Fehlerteufel gleich mehrfach erbarmungslos zu. Die Nerven in der Stadthalle sind zum Zerreißen gespannt, doch die Show-Profis geben alles, um das Mega-Spektakel zu retten. Schon der Start der Probe verzögerte sich spürbar, bevor das spektakuläre Opening mit der Video-Reise des Papierschiffchens von Vorjahressieger JJ und dem glanzvollen Gold-Auftritt mit der Siegerhymne „Wasted Love“ samt Live-Orchester endlich über die Bühne gehen konnte.

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Victoria gerät aus der Ruhe

Bei der Moderation gab es kurz einen brenzlichen Moment: Weil die aufwendigen Bühnenumbauten zwischen den Acts immer wieder ins Stocken gerieten, mussten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski echtes Improvisationstalent beweisen. Für genau diesen Fall haben die beiden einminütige Notfall-Moderationen über die jeweiligen Länder vorbereitet, um Verzögerungen charmant zu überbrücken. Als Victoria gerade in einer dieser zusätzlichen Moderationen über Albanien steckte, funkte ihr ein Regie-Mitarbeiter unglücklich mitten im Satz ins Ohr.

 


 

In der Hitze des Gefechts reagierte die Kristall-Erbin kurz entschlossen und setzte via offenem Mikrofon eine klare, professionelle Ansage in Richtung Regiepult: „Was? Ihr dürft mir nicht reinreden während der Moderation!“ Laut Augenzeugen in der Halle merkte man ihr den enormen Druck in diesem Moment deutlich an – sie wurde für einen kurzen Augenblick richtig schroff, um ihre Moderation zu schützen. Ein absolut verständlicher Moment der Anspannung bei einer Produktion, bei der am Samstagabend immerhin ein Millionenpublikum zuschaut.

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