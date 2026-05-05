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© Kent NISHIMURA / AFP

Kriegsskepsis steigt

"Kleines Scharmützel": Trump redet Iran-Krieg klein

05.05.26, 19:10
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US-Präsident Donald Trump hat den Iran-Krieg als "kleines militärisches Scharmützel" bezeichnet. 

"Ich nenne es ein Scharmützel, weil der Iran keine Chance hat. Die hatten sie nie", sagte er bei einer Veranstaltung zur körperlichen Fitness von Kindern und Jugendlichen im Weißen Haus. Zugleich forderte er die Führung in Teheran auf, klug vorzugehen. Trump sagte über den Iran weiter: "Sie sollten das Vernünftige tun, denn wir wollen nicht dort einmarschieren und Menschen töten."

Das sei ihm persönlich "zu hart". Trump redet den Iran-Krieg bereits seit Wochen klein. Im März hatte er von einem "kurzen Ausflug" für die US-Streitkräfte gesprochen, diesen Montag sprach er von einem "Mini-Krieg". Beobachter vermuten, dass er damit der wachsenden Kriegsskepsis in der Bevölkerung entgegentreten will.

Nach einer Anfang Mai veröffentlichten Umfrage im Auftrag der "Washington Post" und des Senders ABC ist der Iran-Krieg inzwischen ähnlich unpopulär wie die Kriege im Irak und in Vietnam. Danach gaben 61 Prozent der Befragten an, der Militäreinsatz sei ein Fehler. Nur 19 Prozent glauben Trumps Angaben, das Vorgehen sei ein Erfolg für die Vereinigten Staaten. Im Lager der Republikaner halten 79 Prozent den Krieg allerdings weiter für richtig.

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