Boris Becker: Millionen-Look oder Fake? Lilians Halskette sorgt für Gesprächsstoff

Großes Star-Aufgebot bei den Laureus World Sports Awards in Madrid. Boris Becker traf dort nicht nur auf Tennis-Größen, sondern präsentierte stolz seine Ehefrau Lilian, die alle Blicke auf sich zog.

In Madrid kam es zu einem Wiedersehen der Extraklasse: Boris Becker traf auf seinen ehemaligen Schützling Novak Djokovic sowie die aktuelle Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Begleitet wurde der ehemalige Tennis-Star von seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, die in einer dunkelroten Robe über den roten Teppich schritt.

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Blickfang auf dem Teppich

Lilians Auftritt sorgte für reichlich Aufsehen, doch bei genauerem Hinsehen war es nicht nur das Kleid, das die Gemüter bewegte. Ein besonderes Detail an ihrem Schmuck warf Fragen auf:

Auffällige Halskette mit großen Steinen im Smaragdschliff.

Die Steine scheinen keine echten Diamanten zu sein.

Ein Millionenwert hätte massives Sicherheitspersonal erfordert.

Wenig Schutz für teuren Schmuck?

In seiner Instagram-Story dokumentierte Boris Becker den Abend und gab Einblicke hinter die Kulissen. Dabei fiel auf, dass der Red Carpet nicht außerordentlich geschützt war. Wären die Steine an Lilians Hals tatsächlich echte Diamanten von dieser Größe, hätte das Schmuckstück wohl mehrere Millionen Euro gekostet.

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Treffen der Tennis-Legenden

Trotz der Spekulationen um den Schmuck stand die Freude über das Zusammentreffen der Sport-Elite im Vordergrund. Für Becker war der Abend in Madrid eine Rückkehr in den Kreis der Weltstars, den er sichtlich an der Seite seiner Ehefrau genoss. Lilian, deren Schönheit von vielen Anwesenden als sprachlos machend beschrieben wurde, komplettierte den glanzvollen Auftritt des Paares bei den renommierten Awards.