Daniela Katzenberger schockiert mit OP-Plänen und Glatzen-Geständnis

TV-Star Daniela Katzenberger begeistert ihre Fans mit schonungsloser Ehrlichkeit auf Instagram. Die 39-Jährige spricht offen über Makel und einen geplanten Schönheitseingriff.

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Die 39-jährige Kult-Blondine zeigt sich auf Social Media von einer ganz neuen Seite. Unter dem Hashtag "by the way" veröffentlichte sie eine Fotoserie, in der sie über ihre körperlichen Unzufriedenheiten spricht. Dabei kündigte sie an, im Oktober einen ungewöhnlichen Schönheitseingriff vornehmen zu lassen: Sie möchte sich den zweiten und dritten Zehen operativ verkürzen lassen. Zu diesem Schritt stellte sie unmissverständlich klar: "Mir scheissegal, was irgendjemand dazu sagt, bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht."

Ehrliche Worte über Haare

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Neben den Füßen leidet der Reality-TV-Star unter weiteren körperlichen Veränderungen. So gestand sie, ihre Naturhaarfarbe zu hassen, weshalb sie alle vier Wochen zum Ansatzfärben geht. Durch jahrelange Experimente mit Extensions haben sich zudem kahle Stellen auf ihrer Kopfhaut gebildet. Diese möchte sie mittels einer Haartransplantation korrigieren lassen. Ihren Zustand kommentierte sie selbstironisch mit dem Spitznamen "Daniela Glatzenberger".

Rückblick auf alte Eingriffe

In dem ehrlichen Posting blickt sie auch auf frühere Eingriffe zurück. Sie zeigte ein Bild vor ihrer zweiten Brust-OP aus dem Jahr 2021, welches sie als das schlimmste Foto überhaupt bezeichnete. Auch ihre Zähne machten ihr lange zu schaffen. Ihr schiefes Gebiss habe sie immer gehasst, obwohl andere es als Markenzeichen sahen. Nach einer zweijährigen Behandlung mit einer Zahnspange ist dieses Problem mittlerweile gelöst.

Daniela Katzenberger © Getty

Begeisterung bei den Fans

Die Reaktionen im Netz fielen durchwegs positiv aus. Ihre Follower lobten den Mut zu so viel Offenheit im Internet. In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Komplimente für ihren Humor und die ungeschönte Darstellung. Viele Nutzer meinten, dass sie mit diesem Beitrag den aktuellen Social-Media-Trend für sich entschieden habe.