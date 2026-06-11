Kein E-Auto
Porsche zieht beim 911 die Grenze
Während immer mehr Modelle elektrifiziert werden, soll der Porsche 911 weiterhin auf einen Verbrennungsmotor setzen. Für Blume ist das Kultmodell eng mit seinem traditionellen Antrieb verbunden.
Der Porsche-Chef erklärte, dass der 911 in den kommenden Jahren nicht vollelektrisch angeboten werden soll. Das Modell nehme innerhalb der Marke eine besondere Stellung ein und unterscheide sich technisch grundlegend von anderen Fahrzeugen.
Porsche setzt auf zwei Wege
Ganz auf Elektromobilität verzichtet der Sportwagenhersteller allerdings nicht. Mit Modellen wie dem Taycan oder dem elektrischen Macan verfolgt Porsche seine E-Strategie weiter.
Auch interessant
Gleichzeitig hält das Unternehmen bei wichtigen Baureihen auch an Verbrennern und Hybridlösungen fest. Hintergrund sind unter anderem die zuletzt schwächere Nachfrage nach Elektroautos in mehreren Märkten.
911 bleibt das Herzstück
Der 911 gilt seit Jahrzehnten als das Aushängeschild der Marke. Genau deshalb will Porsche laut Blume bei seinem bekanntesten Modell besonders vorsichtig vorgehen.
Für viele Fans dürfte die Ansage des Konzernchefs eine gute Nachricht sein. Der legendäre Sportwagen soll auch in Zukunft seinem ursprünglichen Charakter treu bleiben.
Während Porsche bei neuen Modellen verstärkt auf Strom setzt, bleibt der 911 vorerst eine Ausnahme. Die Botschaft des Konzernchefs ist klar: Die Ikone soll auch künftig nicht ausschließlich elektrisch unterwegs sein.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden