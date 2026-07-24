Norovirus-Alarm! Lidl muss Bio-Produkt zurückrufen

Lidl Österreich muss eine tiefgekühlte Bio-Beerenmischung zurückrufen. Das Produkt könnte mit Noroviren belastet sein.

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Lidl ruft aktuell die tiefgekühlte "Bio-Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" vom Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. zurück. Der Hersteller hat einen öffentlichen Produktrückruf gestartet.

Als Grund wird ein möglicher Norovirus-Befall genannt. In ihrer Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich Noroviren in den betroffenen Produkten befinden. Bei Menschen aller Altersgruppen können die Krankheitserreger plötzliche Brechdurchfälle verursachen. Dies kann zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere oder kranke Menschen. Bei ihnen können Noroviren zu einem schweren Verlauf führen. Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren.

© Lidl Österreich

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich die "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.02.2028, 23.02.2028, 02.03.2028, 14.04.2026, 17.04.2028 und 18.04.2028 sowie den Chargen L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3, L030326Z3, L030326H3, L030326W3, L150426P3, L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3.

Andere Produkte nicht betroffen

Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne den Kassenbon erstattet. Von dem Befall sind die anderen Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Artikel der Marke "Freshona" nicht betroffen, so das Unternehmen.

Bei Fragen steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 18.00 Uhr zur Verfügung.