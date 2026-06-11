ÖFB-Stars pumpen für WM-Erfolg

Die Vorbereitungen für unsere Team-Helden in den USA laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag stand wieder eine intensive Trainings-Einheit am Programm.

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Auch nach dem internen Testmatch am Mittwoch gab es für die ÖFB-Kicker in Santa Barbara keine Pause. Auch wenn es am Donnerstag kein Training am Platz gab, schufteten Marko Arnautovic & Co. für den Erfolg.

Am Mittwoch (ab 6 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) wird erstmals seit 1998 eine rot-weiß-rote Auswahl bei einer WM-Endrunde den Platz betreten. Teamchef Ralf Rangnick überlässt dabei nichts dem Zufall.

Freier Tag im Gym

Die Spieler haben den Tag nach einem gemeinsamen Frühstück zur freien Verfügung. "Ich glaube, dass alle in Richtung Los Angeles (Anm.: über zwei Autostunden von Santa Barbara entfernt) schauen werden. Die meisten werden sich dort etwas anschauen", verriet Parick Wimmer.

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Bevor man sich den Tag Auszeit nahm, wurde aber wieder intensiv geschuftet. Statt am Trainingsplatz, ging es dieses Mal allerdings ins Gym im Team-Camp. Wie der ÖFB via Social Media zeigt, gab es dort eine intensive Trainings-Einheit. Damit