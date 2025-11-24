Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war am Sonntag beim Duell SKN St. Pölten gegen SV Kapfenberg mittendrin. Nach drei Niederlagen am Stück kehrte der SKN prompt zurück auf die Siegerstraße (2:1) - und auf die Tabellenspitze.

Damit kann man sie wohl getrost als Glücksbringer bezeichnen. In den drei Spielen davor (eines im ÖFB-Cup gegen Rapid) kassierten die St. Pöltener nämlich drei Niederlagen.

Das 2:1 gegen Kapfenberg wurde früh besiegelt, mit Toren in der 26. (Marc Stendera) und 48. Minute (Marco Hausjell). Trotz Gegentor in der 62. Minute (Luca Hassler) und einer Gelb-Roten Karte für den SKN in der 65. Minute (El Hadj Mane) konnte der Sieg eingefahren werden.

Zudem gewannen auch die St. Pölten Frauen gegen Red Bull Salzburg 6:1. beide würden sich also wohl über mehr Besuche von Mikl-Leitner freuen.

Niederösterreich dominiert die 2. Liga

Noch mehr Grund zur Freude dürfte es für die Landeshauptfrau auch deshalb geben, weil St. Pölten damit wieder Tabellenführer in der 2. Liga ist - vor Admira Wacker, also einem weiteren Verein aus Niederösterreich. Der SKU Amstetten ist der Dritte im Bunde, sie sitzen auf dem 4. Platz, aber nur vier Punkte dahinter. Der Bundesliga-Aufstieg ist also für alle drei NÖ-Klubs noch möglich.