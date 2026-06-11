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Giftige Gäste!

Klapperschlangen lauern direkt beim Trainingslager

© Getty Images
Bei der WM 2026 sorgen Klapperschlangen für eine unerwartete Umplanung bei gleich zwei Nationalteams.
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Die Nationalteams der Schweiz und Norwegens beziehen während der WM 2026 ihr Quartier in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Beide Mannschaften wollten ursprünglich regelmäßig mit dem Fahrrad zwischen Hotel und Trainingsgelände pendeln.

Klapperschlangen in der Umgebung der vorgesehenen Strecke. Daraufhin mussten die Pläne angepasst werden.

Warnung vor giftigen Schlangen

Trainiert wird auf dem Gelände der San Diego Jewish Academy. Auf dem Areal und in dessen Umgebung können laut lokalen Experten verschiedene Arten von Klapperschlangen vorkommen.

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Die Behörden empfahlen den Mannschaften daher, auf die geplanten Fahrradtouren zu verzichten. Stattdessen werden die Teams nun mit dem Bus zum Trainingsplatz gebracht. Auf einem vom Schweizer Verband veröffentlichten Lageplan wurde ein Bereich rund um das Camp wegen möglicher Klapperschlangen-Vorkommen sogar rot markiert. Das Bild wurde auch auf Instagram geteilt.

Kuriose Herausforderung bei der WM

Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Für die teilnehmenden Teams bringen die unterschiedlichen Standorte zahlreiche organisatorische Herausforderungen mit sich.

Dass dabei auch Warnungen vor Klapperschlangen eine Rolle spielen würden, dürfte allerdings nur die wenigsten Verantwortlichen erwartet haben.

Für die Schweiz und Norwegen steht die Sicherheit der Spieler im Vordergrund. Deshalb wurden die ursprünglichen Pläne rund um die Fahrten zum Trainingsgelände kurzfristig geändert.

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