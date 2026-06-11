Der britische Verteidigungsminister John Healey ist im Streit um den Verteidigungsetat zurückgetreten.

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Der britische Verteidigungsminister John Healey tritt im Streit um den Verteidigungsetat zurück. Das teilte der Labour-Politiker in einem Brief an Premierminister Keir Starmer mit, den er auf X postete. Er wirft Starmer vor, nicht die staatlichen Mittel bereitzustellen, die für die Verteidigung des Landes erforderlich sind. Seit Monaten laufen Gespräche ohne Einigung darüber, wie den steigenden Forderungen nach einer Aufstockung der Militärausgaben entsprochen werden kann.

Durch den Streit zwischen dem britischen Verteidigungs- und dem Finanzministerium verzögert sich der Verteidigungsinvestitionsplan bereits seit letztem Jahr. "Sie waren nicht in der Lage, und das Finanzministerium war nicht willens, die Mittel bereitzustellen, die die Nation in dieser Zeit zunehmender Bedrohungen zur Verteidigung des Landes benötigt", schrieb Healey in seinem Brief.

Die Verzögerung hat die britische Rüstungsindustrie verärgert. Diese hat erklärt, sie könne in Zeiten großer geopolitischer Instabilität und angesichts der Tatsache, dass sich die Vereinigten Staaten vom Schutz Europas abwenden, nicht in langfristige Programme für die Sicherheit des Landes investieren.