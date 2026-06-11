NÖ erhöht Förderung für Renner-Museum

Erstmals seit der Schilling-Euro-Umstellung passt das Land Niederösterreich die Förderung für das Dr. Karl Renner-Museum in Gloggnitz an: Die jährliche Unterstützung steigt von 18.200 auf 22.000 Euro.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont die Bedeutung zeitgeschichtlicher Einrichtungen für die Demokratie – das Museum sichere wichtige Räume für historische Bildung und Dialog.

Seit 1990 vom Land gefördert

Die Renner-Villa in Gloggnitz wurde 1894 erbaut, 1910 vom späteren Bundespräsidenten Karl Renner erworben und blieb bis 1950 in seinem Besitz. Seit 1978 beherbergt sie ein Museum, das anhand von Originalobjekten Renners Leben zeigt – ergänzt durch jährlich wechselnde Sonderausstellungen. Das Land NÖ fördert die Einrichtung bereits seit 1990.