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Feiern wie damals

Große 80er-Jahre-Sause auf der Schallaburg

© Wikimedia
Die Nächte, die nie enden sollten. Die Songs, die sofort wieder da sind. Dieses Gefühl von Freiheit, wenn alles möglich war.
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Am 12. Juni holen wir genau das zurück: Die 80er kehren auf die Schallaburg zurück – für einen Abend, der sich anfühlt wie damals.

Freuen kann man sich auf die größten Hits der 80er inklusive neue deutsche Welle & Austropop. Eine Videowall mit den passenden Musikvideos. Eine Cocktailbar mit echten Klassikern von damals. Eine einzigartige Outdoor-Location in der Kulisse der Schallaburg. Und: eine Atmosphäre, die Erinnerungen weckt.

Und als Special: Mit dem Ticket bekommt man -20% auf die aktuelle 80er-Ausstellung auf der Schallaburg.

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