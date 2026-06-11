Feiern wie damals
Große 80er-Jahre-Sause auf der Schallaburg
Am 12. Juni holen wir genau das zurück: Die 80er kehren auf die Schallaburg zurück – für einen Abend, der sich anfühlt wie damals.
Freuen kann man sich auf die größten Hits der 80er inklusive neue deutsche Welle & Austropop. Eine Videowall mit den passenden Musikvideos. Eine Cocktailbar mit echten Klassikern von damals. Eine einzigartige Outdoor-Location in der Kulisse der Schallaburg. Und: eine Atmosphäre, die Erinnerungen weckt.
Und als Special: Mit dem Ticket bekommt man -20% auf die aktuelle 80er-Ausstellung auf der Schallaburg.
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