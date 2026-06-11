WM-Wunder für Ljubicic! Vom Urlaub plötzlich zu Messi & Co

Mit dieser Nachricht hatte Dejan Ljubicic wohl selbst nicht mehr gerechnet. Während Österreichs WM-Kader bereits in Kalifornien am Feinschliff für den Auftakt gegen Jordanien arbeitet, erhält der Schalke-Legionär plötzlich den Anruf seines Fußball-Lebens: Ralf Rangnick holt den Ex-Rapid-Kapitän nachträglich zur Weltmeisterschaft!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Möglich macht das die Schock-Verletzung von Christoph Baumgartner vor der Generalprobe gegen Tunesien. Der wertvollste österreichische Fußballer (Marktwert: 40 Millionen Euro) wird zwar seine Reha im Teamcamp in Santa Barbara absolvieren und die Mannschaft als Superfan unterstützen, sportlich hinterlässt sein Ausfall jedoch eine Lücke. Und genau hier kommt Ljubicic ins Spiel.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Rangnicks Trumpf für den Notfall

Der 28-Jährige wird am Donnerstagabend im ÖFB-Quartier erwartet und hat damit noch acht Tage Zeit, um sich für den WM-Auftakt gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr/live auf ORF 1) in Stellung zu bringen. Dass die Wahl auf ihn fiel, kommt nicht von ungefähr. Rangnick suchte keinen zweiten Baumgartner, sondern einen Spieler, der gleich mehrere Probleme lösen kann.

Ljubicic gilt als einer der flexibelsten Spieler im österreichischen Pool. Ob auf der Sechs, der Acht, auf der Außenbahn oder sogar in der Innenverteidigung – der Schalke-Profi kann nahezu überall aushelfen.

Drei Jahre ÖFB-Pause

Hinzu kommt: Der Teamchef kennt ihn bestens. Ljubicic bringt neun Länderspiele und ein Tor für Österreich mit, stand zuletzt im September 2023 beim 1:1 gegen Moldawien im ÖFB-Dress auf dem Platz und wurde letztmals einen Monat später nominiert. Danach verschwand er aus dem Teamfokus – bis jetzt.

Sein Comeback hat er sich verdient. Seit seinem Wechsel von Dinamo Zagreb zu Schalke im Jänner absolvierte er alle 15 Zweitliga-Partien für die Königsblauen, erzielte vier Tore und hatte großen Anteil am Aufstieg ins Oberhaus. Mit diesem Rückenwind soll er nun auch dem ÖFB helfen.

»Niemand möchte unter solchen Umständen...«

"Natürlich habe ich mich sehr über die Nominierung gefreut. Es ist eine große Ehre", erklärte Ljubicic. Gleichzeitig dachte er an Baumgartner: "Niemand möchte unter solchen Umständen nachrücken."

Vom WM-Zuschauer zum WM-Fahrer in wenigen Stunden – für Ljubicic hat sich das Fußball-Leben schlagartig verändert. Statt Sommerpause warten jetzt Jordanien, Argentinien, Algerien und vielleicht sogar Lionel Messi.