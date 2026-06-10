Rangnick zu Milan? ÖFB "kann nicht mithalten"

Der Poker um die Zukunft von Ralf Rangnick läuft auf Hochtouren. Trotz des Interesses von AC Milan zeigt sich der ÖFB optimistisch und hofft, dass der Deutsche dem Nationalteam erhalten bleibt.

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Im Werben um Teamchef Ralf Rangnick gibt sich der ÖFB weiterhin zuversichtlich, obwohl eine endgültige Entscheidung noch aussteht. Der Deutsche wird intensiv mit dem Posten des Sportdirektors beim italienischen Traditionsverein AC Milan in Verbindung gebracht. ÖFB-Boss Josef Pröll stellte im ORF klar, dass der Verband alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Ralf Rangnick von einem Verbleib in Österreich zu überzeugen. Man wolle ihn unbedingt halten und er kenne die Rahmenbedingungen. Laut Pröll wird die Entscheidung in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet.

Pröll setzt auf offene Kommunikation

Der ehemalige Vizekanzler betonte den sehr engen und direkten Austausch mit dem Teamchef. Beide Seiten wissen laut Pröll ganz genau, was sie aneinander haben, da eine sehr offene Kommunikation gepflegt wird. Aus diesem Grund zeigt sich der Aufsichtsratsvorsitzende weiterhin sehr optimistisch, dass sich Ralf Rangnick am Ende für Österreich entscheiden wird.

Das Angebot von AC Milan

Die Konkurrenz im Kampf um den Trainer ist allerdings namhaft. AC Milan möchte Ralf Rangnick als Sportchef für den sportlichen Neuaufbau nach einer enttäuschenden Saison verpflichten. Berichten aus Italien zufolge reizt ihn diese Aufgabe, wobei er für eine Zusage umfangreiche Entscheidungsbefugnisse im sportlichen Bereich fordert.

Finanzielle Grenzen für den ÖFB

Pröll gestand offen ein, dass der österreichische Verband mit den finanziellen Mitteln eines europäischen Spitzenklubs nicht konkurrieren kann. "Dass wir finanziell mit einem internationalen Großklub nicht mithalten können, ist auch klar", erklärte Pröll im Interview. Dennoch ist man innerhalb des Verbandes fest davon überzeugt, mit der Nationalmannschaft ein attraktives Gesamtpaket geschnürt zu haben. Der ÖFB wünscht sich, dass Ralf Rangnick das Team nicht nur zur WM 2026 führt, sondern mindestens bis zur EM 2028 in Großbritannien bleibt. Eine finale Antwort steht noch aus.