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Comeback, Tor

Wieder fit! Messi bereit für ÖFB-Duell

© ISI Photos via Getty Images
Titelverteidiger Argentinien hat die Generalprobe für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft souverän gemeistert und sich gemeinsam mit Superstar Lionel Messi erfolgreich auf das Turnier eingestimmt.
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Das Team rund um Kapitän Lionel Messi feierte im US-Bundesstaat Alabama einen klaren 3:0-Erfolg gegen Island, wodurch die Südamerikaner auch im Hinblick auf das Duell mit dem ÖFB-Team Selbstvertrauen tanken konnten. Österreichische Fußballfans blicken gespannt auf die Form des Titelverteidigers, bei dem der zuletzt verletzte Kapitän nach einer Pause wegen einer Oberschenkelverletzung wieder auf dem Platz stand.

Comeback mit schnellem Elfmetertor

Der 38-jährige Superstar wurde im College-Stadion der Auburn University in Auburn/Alabama in der 70. Minute eingewechselt. Nur zwei Minuten nach seinem emotionalen Comeback auf dem Rasen stand Messi bereits im Mittelpunkt des Geschehens. Nachdem Lautaro Martinez im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, verwandelte der reaktivierte Kapitän den fälligen Foulelfmeter sicher zum zwischenzeitlichen 2:0 für seine Mannschaft.

Drei Treffer vor Riesenpublikum

Die Auswahl zeigte vor insgesamt 88.000 Zuschauern im Stadion von Beginn an eine starke Leistung. Bereits in der 8. Spielminute brachte Valentin Barco die Argentinier mit 1:0 in Führung und legte damit den Grundstein für den souveränen Erfolg. Den Schlusspunkt unter die gelungene Turnier-Generalprobe setzte schließlich Thiago Almada, der in der 86. Minute zum 3:0-Endstand traf.

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