Das steckt wirklich hinter Taylor Swifts "Toy Story 5"-Look

Wenn Taylor Swift den roten Teppich betritt, überlässt sie nichts dem Zufall. Bei der Weltpremiere von "Toy Story 5" in Los Angeles zog die Sängerin mal wieder alle Blicke auf sich. Doch ihr Kleid war viel mehr als nur ein Fashion-Statement: Es steckte voller überraschender "Easter Eggs".

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Am 9. Juni verwandelte sich das Dolby Theatre in Los Angeles in ein Paradies für Pixar-Fans. Neben Hollywood-Stars wie Tom Hanks und Joan Cusack gab es jedoch einen ganz besonderen Ehrengast, der das Blitzlichtgewitter dominierte: Taylor Swift. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin schwebte in einem schulterfreien, kristallbesetzten Kleid über den roten Teppich und bewies einmal mehr, dass sie die unangefochtene Königin des Storytellings ist, auch in Sachen Mode.

Geheime Botschaften auf dem Red Carpet

© Getty Images

Für ihren Auftritt wählte Taylor ein mintgrünes Minikleid aus der Herbst-/Winterkollektion 2026 von Erdem. Mit seinem schimmernden Satin-Finish, den verspielten floralen Details und der markant betonten Korsett-Taille, einem ihrer modischen Markenzeichen, zog die Sängerin alle Blicke auf sich. Besonders der weit ausgestellte Rock weckte Erinnerungen an die charakteristische Silhouette von Bo Peep aus der "Toy Story"-Reihe.

So wirkte das Kleid wie eine stilvolle Hommage an ein Franchise, das Swift bereits seit ihrer Kindheit begleitet.

Die versteckte Hommage an "Jessie"

Doch das eigentliche Highlight verbarg sich in den funkelnden Details. Wer genau hinsah, erkannte die liebevollen Anspielungen auf ihr musikalisches Mitwirken an dem Film. Swift hat für das Pixar-Sequel den Originalsong "I Knew It, I Knew You" beigesteuert, der von der Reise des Cowgirls "Jessie" inspiriert ist.

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Und genau dieser Rolle zollte Taylor auf dem Red Carpet Tribut: Unter ihrem seitlich geflochtenen Cowgirl-Zopf und neben ihrem ikonischen roten Lippenstift funkelte eine ganz besondere Kette. Der antike Diamantanhänger in Hufeisenform war eine unmissverständliche Hommage an ihre Country-Wurzeln und den Toy-Story-Charakter.

Ein musikalischer Neuanfang

Von Disney offiziell als "Rückkehr zu Taylor Swifts Country-Wurzeln" gefeiert, wurde der emotionale Track zusammen mit ihrem langjährigen Weggefährten Jack Antonoff geschrieben und produziert. Wie tief Taylor mit dem Projekt verbunden ist, verriet sie ihren Fans bereits am 5. Juni (dem Release-Tag des Songs) auf Instagram:

"Diesen Song zu schreiben, fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Neuanfang und eine Heimkehr an. Etwas für Jessie zu kreieren, war eine neue Herausforderung und fühlte sich gleichzeitig ganz natürlich an."