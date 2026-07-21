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Sporty Spice sagt Ja! Diese rührende Geschichte steckt hinter Melanie C.s Brautkleid

© Gareth Cattermole/Getty Images
Damit hatte wohl selbst Melanie C nicht mehr gerechnet: Die Sängerin, die nach eigenen Angaben nie von einer Hochzeit geträumt hatte, ist unter der Haube. Bei einer romantischen Feier in England gab das ehemalige Spice Girl seinem Partner Chris Dingwall das Jawort. Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte jedoch ihr Brautkleid – denn dahinter steckt eine süße Freundschaftsgeschichte.
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Als "Sporty Spice" wurde Melanie Chisholm in den 1990er-Jahren weltberühmt. Während ihre früheren Bandkolleginnen längst geheiratet hatten, schien eine klassische Traumhochzeit für die heute 52-Jährige lange kein großes Lebensziel zu sein. Ihre Karriere und die Musik seien für sie immer an erster Stelle gestanden, erklärte sie gegenüber der britischen "Vogue".

Nun kam doch noch alles anders: Am 18. Juli feierte Mel C mit dem australischen Model und Produzenten Chris Dingwall eine romantische Hochzeit im englischen Lake District. Das Paar tauschte auf einem Anwesen am See in Cumbria seine Eheversprechen aus. Bereits zuvor hatten die beiden in Australien standesamtlich geheiratet.

Victoria Beckham rettete das erste Brautkleid

Bei der ersten Zeremonie wäre Mel C allerdings beinahe ohne passendes Kleid dagestanden. Eigentlich hatte sie ein Modell aus der Kollektion von Victoria Beckham bestellt. Kurz vor der Abreise nach Australien stellte sich jedoch heraus, dass das Kleid nicht richtig saß. Für Änderungen blieb keine Zeit mehr.

Als Mel C ihrer langjährigen Freundin bei einem gemeinsamen Abendessen von dem Problem erzählte, reagierte Victoria Beckham sofort. Die Designerin besaß dasselbe Spitzenkleid selbst und lieh es ihrer früheren Bandkollegin kurzerhand für die standesamtliche Trauung. Damit wurde das Kleid nicht nur zur Rettung in letzter Minute, sondern auch zum traditionellen "Something Borrowed" der Braut. Für Mel war es besonders emotional, Victoria auf diese Weise bei der Hochzeit dabeizuhaben.

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Die Spice Girls © Getty Images

Ein maßgeschneidertes Kleid für die zweite Hochzeit

Als Victoria Beckham erfuhr, dass einige Wochen später noch eine größere Feier in England geplant war, machte sie Mel C ein besonderes Angebot: Sie wollte ihr persönliches Traumkleid entwerfen.

Das Ergebnis war ein schlichtes, aber spektakuläres elfenbeinfarbenes Slipdress mit weich fallendem Ausschnitt, tiefem Rückendekolleté und feinen Spitzendetails. Für das Kleid wurde französische Vintage-Spitze mit floralen Motiven von Hand auf Satin genäht. Die Inspiration lieferte jenes Kleid, das Mel bereits bei ihrer ersten Trauung getragen hatte.

Auch Mel C.s 17-jährige Tochter Scarlet war bei den Anproben im Londoner Atelier dabei und durfte bei einem wichtigen Detail mitentscheiden. Auf ihren Wunsch erhielt das Kleid eine dezente Schleppe, die dem sonst sehr minimalistischen Entwurf eine Extraportion Hochzeitsdrama verlieh.

Der Look passte perfekt zur Braut: feminin und elegant, aber gleichzeitig unkompliziert und nicht überladen. Genau das sei es, was Mel C an Victoria Beckhams Designs so sehr schätze. Ihre Kleider würden sich weiblich anfühlen, ohne unbequem oder verkleidet zu wirken.

Spice-Girls-Reunion am See

Natürlich durfte bei der Hochzeit auch eine Portion "Girl Power" nicht fehlen. Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner und Mel B feierten gemeinsam mit ihrer früheren Bandkollegin. Victoria Beckham war zwar nicht persönlich bei der Zeremonie dabei, durch das maßgeschneiderte Brautkleid spielte sie an diesem Tag dennoch eine ganz besondere Rolle.

Fast 30 Jahre nachdem die Spice Girls mit "Wannabe" sangen, dass Freundschaft niemals endet, lieferten sie damit den wohl schönsten Beweis dafür. Denn manchmal braucht es keine große Rede oder spektakuläre Geste – manchmal reicht ein Kleid aus dem eigenen Kleiderschrank, das im entscheidenden Moment zur Rettung wird.

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