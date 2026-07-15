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ALTA MODA SHOW

Nach WM: Erling Haaland wird bei Dolce & Gabbana Show zum Fashion-Star

© Getty Images
Auf dem Fußballplatz ist Erling Haaland längst ein Superstar. Jetzt sorgt der norwegische Stürmer auch abseits des Rasens für Aufsehen. Bei der Dolce & Gabbana Alta Moda Show auf Sizilien nahm der Kicker neben internationalen Stars in der Front Row Platz. Ebenfalls beim glamourösen Mode-Event dabei: Jennifer Lopez.
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Normalerweise sorgt Erling Haaland mit Toren für Aufsehen. In Taormina reichten dafür ein weißer Anzug, eine Sonnenbrille und sein berühmter blonder Dutt. Der Manchester-City-Star besuchte gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen die "Alta Sartoria"-Präsentation von Dolce & Gabbana – und machte dabei deutlich: Dieser Fußballer kann nicht nur Trikot.

Die Kulisse hätte kaum spektakulärer sein können. Dolce & Gabbana präsentierte seine neue Herrenkollektion im historischen Teatro Antico von Taormina. Während hinter dem antiken Amphitheater die Sonne über dem Ätna unterging, verwandelte sich die Bühne in ein opulentes sizilianisches Theaterstück. Unter den prominenten Gästen befanden sich neben Haaland unter anderem Schauspieler Theo James und Michele Morrone.

Haaland ganz in Weiß

Für seinen großen Mode-Auftritt setzte der 25-Jährige auf einen komplett weißen Look. Er kombinierte einen doppelreihigen Blazer mit einer weißen Hose, einem locker gebundenen Schal und schwarzen Sonnenbrillen.

An seiner Seite erschien Isabel Haugseng Johansen, mit der Haaland Hand in Hand durch Taormina spazierte. Das Paar nahm sich Zeit für Gespräche mit anderen Gästen, bevor es in der Front Row Platz nahm. Dass sich dabei sogar die Models nach dem Fußballstar umsahen, ist wenig überraschend.

Frisch von der Weltmeisterschaft zurück, tauschte Haaland damit innerhalb weniger Stunden Fußballschuhe gegen italienische Maßarbeit. Eine Rolle, die ihm offenbar zunehmend gefällt. Denn der Norweger ist längst nicht zum ersten Mal Gast bei Dolce & Gabbana. Schon bei früheren Shows fiel er mit mutigen Anzügen, weiten Silhouetten und extravaganten Accessoires auf. Spätestens jetzt dürfte klar sein: Haaland arbeitet entschlossen an seiner zweiten Karriere als Fashion-Star.

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Jennifer Lopez überstrahlt die Alta Moda

Das mehrtägige Mode-Spektakel auf Sizilien lockte jedoch nicht nur Sportgrößen an. Einen Abend zuvor hatte Jennifer Lopez bei der "Alta Moda"-Präsentation ihren ganz eigenen großen Auftritt hingelegt.

J.Lo erschien in einem hautengen goldenen Kleid, das über und über mit bunten Edelstein-Applikationen besetzt war. Dazu trug sie einen schimmernden Cape-Mantel, eine auffällige Rubinkette und ein glamouröses Hochsteck-Haarstyling.

Die Damenkollektion wurde im üppig dekorierten botanischen Garten Radicepura präsentiert. Zwischen Blumen, goldenen Thronen und barocken Details zeigten die Models aufwendig bestickte Roben, schwarze Spitze, Korsetts und dramatische Tüllkleider. Mehr als 300 Kunden und prominente Gäste waren für das exklusive Couture-Wochenende nach Sizilien gereist.

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