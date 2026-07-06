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Ausgeplaudert

Transfer-Knall um Erling Haaland

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Ein norwegischer Fußballspieler trommelt jubelnd auf einer roten Trommel auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Kommt es nach der WM zum ganz großen Paukenschlag am Transfermarkt? Erling Haaland könnte Manchester City verlassen.
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Erling Haaland ist wohl der mit Abstand gefürchtetste Stürmer der Welt. Bei seiner ersten WM traf er bis jetzt in jedem Spiel und warf nun sogar mit Norwegen Rekordweltmeister Brasilien im Alleingang raus.

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Jetzt kommt es zum Europa-Showdown gegen England. Am Samstag (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt das Gipfeltreffen gegen das Land, in dem der 25-jährige Super-Knipser sein Geld verdient.

Auch sein Verein, Manchester City, ist auf die Tore des Wikingers mit dem ultimativen Tor-Instinkt angewiesen. Doch wie lange noch? Nach dem vorzeitigen Abgang von Erfolgs-Coach Pep Guardiola zerfällt die Mannschaft nach und nach. Mit Manuel Akanji Nathan Aké, John Stones und Bernardo Silva haben schon vier Leistungsträger den Verein verlassen.

Vater spricht über Abschied

Doch nun sorgt ausgerechnet Papa Haaland, der ehemalige City-Spieler Alf-Inge, über einen möglichen Abschied aus der Premier League. Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass es Haaland, der noch Vertrag bis 20234 hat, zu Real Madrid ziehen könnte. Sein Vater hat nun während der WM die Gerüchte befeuert.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 21: Erling Haaland of Manchester City poses for a photograph with the Premier League Trophy and his father Alf-Inge Haaland after the Premier League match between Manchester City and Chelsea FC at Etihad Stadium on May 21, 2023 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
© Getty Images

"Jeder möchte für Real Madrid spielen. Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen. Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie.“, so der 53-jährige Spieler-Vater, der seinem Sohn in der bisherigen Karriere stets gut beraten hat.

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