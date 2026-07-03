Bundestrainer Klopp: Jetzt liegt's an Red Bull

Nach dem blamablen WM-Aus und dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht Jürgen Klopp ganz oben auf der Wunschliste des DFB. Doch ein Wechsel des Red-Bull-Chefs wird teuer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der deutsche Fußballbund sucht dringend einen neuen Nationaltrainer und hat dabei ein ganz klares Ziel vor Augen. Oliver Mintzlaff schwärmte einst von Jürgen Klopp als absolutem Königstransfer ohne Ablöse, doch genau diese Personalie sorgt jetzt für mächtig Wirbel. Mit der Verpflichtung der Trainerlegende als globalen Fußball-Chef ist dem Red-Bull-Boss im Januar 2025 ein echter Coup gelungen. Nun, nur 18 Monate später, könnte die gemeinsame Zeit aber schon wieder vorbei sein, denn der DFB klopft intensiv an.

Wunschkandidat für den DFB-Posten

Dort herrscht nach dem sportlichen Debakel akuter Handlungsbedarf. Bundestrainer Julian Nagelsmann, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2028 gelaufen wäre, hat nach dem blamablen WM-Aus die Konsequenzen gezogen und ist von seinem Amt zurückgetreten. Für den Verband ist Klopp nun der absolute Wunsch-Nachfolger, um das Team wieder in die Erfolgsspur zu führen. Der zweifache Welttrainer zeigt sich einem Engagement gegenüber auch durchaus aufgeschlossen, was die Gerüchte weiter anheizt.

Vertragssituation und fehlende Klausel

Ein Selbstläufer wird die Verpflichtung für den Verband allerdings keineswegs. Klopp, der aktuell als Ratgeber für die weltweit sieben Klubs von Red Bull verantwortlich zeichnet, besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis 2029. Zudem gibt es nach BILD-Informationen keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des Star-Coaches. Das bedeutet, dass der DFB nicht einfach eine feste Summe hinterlegen kann, um den Trainer aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen.

Mintzlaff pocht auf Millionen

Für Oliver Mintzlaff ist die Sache daher völlig klar. Für den begehrten DFB-Job benötigt es zwingend die Zustimmung von ihm und Red Bull. Sollten die Verantwortlichen ihn überhaupt freigeben, wird Mintzlaff definitiv auf eine Ablöse pochen. Diese soll sich wohl im einstelligen Millionen-Bereich bewegen. Für den deutschen Verband wäre das ein echtes Novum, denn noch nie hat der DFB in seiner Geschichte für einen Bundestrainer eine Ablöse bezahlt.