Jetzt fix! FC Bayern kauft WM-Star

Der FC Bayern München hat den marokkanischen Offensiv-Star Ismael Saibari offiziell verpflichtet. Der 25-Jährige kommt von der PSV Eindhoven und erhält beim deutschen Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis 2031.

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Der Neuzugang gehört mit einer Ablösesumme im Bereich von 50 Millionen Euro zu den teuersten Einkäufen der bayerischen Vereinsgeschichte. Nur für Harry Kane, Lucas Hernández, Luis Díaz und Matthijs de Ligt gaben die Münchner bislang deutlich mehr Geld aus. Die hohe Summe unterstreicht, wie wichtig dieser Transfer für das sportliche Führungstrio um den österreichischen Sportdirektor Christoph Freund, Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany ist. Saibari gilt als extrem vielseitig einsetzbar und kann in der Offensive fast jede Rolle ausfüllen – egal ob im zentralen Mittelfeld, auf den Außenbahnen oder als hängende Spitze.

Enorme Qualität für die Offensive

Max Eberl betonte die vorausschauende Arbeit hinter dem Transfer: "Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben. Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben."

Starke Form bei der Weltmeisterschaft

Der Marokkaner reist mit einer starken Bilanz nach München. Nach 19 Toren und neun Vorlagen in der vergangenen Saison für Eindhoven zeigt er auch bei der aktuellen Weltmeisterschaft in Nordamerika Top-Leistungen. Am Dienstag verwandelte er im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande den entscheidenden Elfmeter zum 4:3-Sieg. In den drei Partien der Gruppenphase traf er zudem jeweils einmal. Um einem Wettbieten zu entgehen, machten die Bayern den Deal schnell perfekt. Der zweite Teil des Medizinchecks wurde bereits vor einer Woche in den USA absolviert, nun sind alle Formalitäten erledigt.

Große Träume in München

Der frisch gebackene Neuzugang blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in der Bundesliga. Ismael Saibari erklärte zu seinem Wechsel: "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen. Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt - ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit." Mit diesem Transfer ist den Münchnern ein echter Coup gelungen, der den Konkurrenzkampf im Kader weiter anheizen wird.